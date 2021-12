CAMBIAN LOS EMOJIS DE CORAZONES EN WHATSAPP

¡Atención usuarios! La aplicación de mensajería animará a los emojis de corazones. De qué se trata la nueva característica de la app y para qué sirve.

La aplicación de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook (Meta), es la más utilizada en los smartphones del mundo, sobre todo en las que utilizan sistema operativo Android. Y a la hora de escribir los usuarios aman los emojis, especialmente los corazones para dar respuestas rápidas.

Pero se viene un cambio importante en los emojis de WhatsApp, una de las aplicaciones más descargadas. Según adelantó el portal de tecnología WaBetaInfo, la app se encuentra preparando una nueva característica que animará a todos los emojis de los corazones.

Hoy en día, el único corazón animado en la app es el de color rojo y pronto la plataforma extenderá el latido al resto de los colores.

«Cuando envías un emoji de corazón rojo se muestra una animación, pero solo es visible cuando envías un solo corazón y de color rojo. El nuevo cambio introducirá la misma animación para todos los demás emojis de corazón», explica WaBetaInfo.

Reacciones de WhatsApp: qué son

En las próximas actualizaciones de WhatsApp, los usuarios no solo podrán enviar emojis en cada mensaje sino que también habrá una nueva función que permitirá añadir una reacción a cada uno de los chats.

Las reacciones también están disponibles en Facebook Messenger e Instagram, las dos plataformas «hermanas» de WhatsApp.

Esta función podría estar disponible en las próximas semanas para la versión de WhatsApp Beta y su principal beneficio es que ahorrará tiempo a los usuarios porque con un simple clic sobre el mensaje podrán reaccionar a cada uno.

Además, las reacciones con emojis son una forma rápida de participar en una conversación grupal que, en algunos casos, es difícil seguir el ritmo, debido a la cantidad de mensajes.

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares en 2022

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se encuentra en constante actualización y corrección de errores. A medida que cambia su versión, también deja de funcionar en algunos modelos de Smartphone. Para 2022, se espera una nueva mejora y, junto a ello, un listado de celulares que se quedarán sin la app.

La plataforma propiedad de Facebook Meta dispondrá nuevos requisitos mínimos que todos los Smartphone deberán cumplir para soportar la app. La decisión afectará a millones de celulares marca Samsung, LG, iPhone, Huawei, entre otros.

Según lo informado por la compañía, la aplicación será compatible con Android OS 4.1 y versiones posteriores. Mientras que en Apple será en iOS 10 y versiones posteriores, y en teléfonos con KaiOS 2.5.0 y versiones posteriores.

LOS CELULARES QUE NO CONTARÁN MÁS CON LA APLICACIÓN

Archos 53 Platinum – HTC Desire 500 – Samsung Galaxy Trend Lite – Samsung Galaxy Trend II – Samsung Galaxy S3 mini – Caterpillar Cat B15 – Sony Xperia M – Wiko Cink Five – Wiko Darknight – Samsung Galaxy Xcover 2 – Huawei Ascend G740 – ZTE Grand S Flex – Lenovo A820 – Huawei Ascend Mate – ZTE V956 – UMi X2 – Huawei Ascend D2 – Samsung Galaxy Core – Faea F1 – THL W8 – ZTE Grand X Quad v987 – ZTE Grand Memo – Samsung Galaxy Ace 2 – LG Lucid 2 – LG Optimus F7 – LG Optimus L3 II Dual – LG Optimus F5 – LG Optimus L5 II – LG Optimus L5 II Dual – LG Optimus L3 II – LG Optimus L7 II Dual – LG Optimus L7 II – LG Optimus F6 – LG Enact – LG Optimus L4 II Dual – LG Optimus F3 – LG Optimus L4 II – LG Optimus L2 II – LG Optimus F3Q – Apple iPhone SE (16GB) – Apple iPhone SE (32GB) – Apple iPhone SE (64GB) – Apple iPhone 6S (128GB) – Apple iPhone 6S (16GB) – Apple iPhone 6S (32GB) – Apple iPhone 6S (64GB) – Apple iPhone 6S Plus (128GB) – Apple iPhone 6S Plus (16GB) – Apple iPhone 6S Plus (32GB) – Apple iPhone 6S Plus (64GB).

Para poder seguir utilizando WhatsApp, será necesario cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo de manera inmediata.

