CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 30 DE MARZO
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. También concluye el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
Titulares con documentos terminados en 8 y 9 cobran su haber.
Prestación por Desempleo
Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.