Lun. Mar 30th, 2026

CALENDARIO DE PAGOS DEL LUNES 30 DE MARZO

por Redaccion J 1 día atrás

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que el lunes finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. También concluye el cronograma de la Prestación por Desempleo.

 

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Titulares con documentos terminados en y 9 cobran su haber.

Prestación por Desempleo

Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.

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