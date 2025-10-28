BYUNG-CHUL HAN, EL FILÓSOFO PREMIADO CON EL PRINCESA DE ASTURIAS: “ES EL TELÉFONO INTELIGENTE EL QUE NOS UTILIZA A NOSOTROS Y NO AL REVÉS”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El filósofo alemán de origen surcoreano fue galardonado con esta premiación de Comunicación y Humanidades y reflexionó acerca del rol de la tecnología en las sociedades actuales.

El filósofo alemán Byung-Chul Han. Foto: Captura de video.

El filósofo alemán de origen surcoreano, Byung-Chul Han, fue galardonado en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. Durante su discurso, donde agradeció el reconocimiento, analizó el rol clave que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual.

“No es que esté en contra de los smartphones ni de la digitalización. Tampoco soy un pesimista cultural. El teléfono inteligente puede ser una herramienta utilísima”, manifestó el filósofo de 66 años de edad.

El filósofo alemán Byung-Chul Han. Foto: Captura de video.

Y agregó en parte de su discurso: “No habría problema si lo utilizáramos (al teléfono inteligente) como un instrumento”.

Byung-Chul Han: “No es el smartphone nuestro producto, sino que nosotros somos producto suyo”

Byung-Chul Han profundizó en una de sus críticas sobre la realidad tecnológica y de qué manera interpela al ser humano en la actualidad: “Lo que ocurre es que en realidad nos hemos convertido en instrumentos de los smartphones. Es el teléfono inteligente el que nos utiliza a nosotros y no al revés”.

“Y no es el smartphone nuestro producto, sino que nosotros somos producto suyo”, sumó. “Muchas veces sucede que el ser humano acaba siendo esclavo de su propia creación”, reflexionó.

“Las redes sociales también podrían haber sido un medio para el amor y la amistad, pero lo que predomina en ellas es el odio y la agresividad. No nos socializan, sino que nos aíslan, nos vuelven agresivos y nos roban la empatía”, lanzó el filósofo.

¿Qué dijo Byung-Chul Han sobre la inteligencia artificial?

En otro apartado de su discurso y frente a un importante auditorio que lo escuchó reflexionar respetuosamente, Byung-Chul Han se refirió a la inteligencia artificial (IA).

El filósofo alemán Byung-Chul Han. Foto: Captura de video.

“Tampoco es que estoy en contra de la IA. Puede ser muy útil si se emplea para fines buenos y humanos”.

Hizo una pausa y agregó: “Pero también con la IA existe el enorme riesgo de que el ser humano acabe convertido en esclavo de su propia creación”.

“La IA puede ser empleada para manejar, controlar y manipular a las personas. Por eso, la tarea acuciante de la política sería controlar y regular el desarrollo tecnológico de manera soberana en lugar de simplemente seguirle el paso”.

El filósofo alemán Byung-Chul Han. Foto: Captura de video.

“La tecnología sin control político, la técnica sin ética, puede adoptar una forma monstruosa y esclavizar a las personas”, sostuvo de manera contundente.

“Últimamente he reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente de la nuestra, lo declaramos enemigo”, señaló.

En última instancia, el filósofo premiado con el Princesa de Asturias cerró: “Los avances tecnológicos que alguna vez nos hicieron más fácil la vida, hoy se están apoderando de ella. Es bueno abrir los ojos para descubrir la nueva realidad en la que vivimos”.

Relacionado