Jue. Mar 12th, 2026

BUSCAN UNA FAMILIA PACIENTE Y TOLERANTE PARA UNA NENA DE 8 AÑOS

por Redaccion J 26 minutos atrás

Quienes la adopten deberán garantizar la continuidad de los tratamientos que actualmente realiza, contando con una red de apoyo que acompañe su crianza.

La niña pidió conservar el apellido de su padrastro.

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°2 de Resistencia, a cargo de Patricia Alejandra Sá, convoca a personas dispuestas a adoptar a una niña de 8 años de edad y brindarle un entorno familiar que le ofrezca amor, seguridad y acompañamiento para su desarrollo.

M. es una niña alegre y comunicativa que asiste a una escuela de educación integral. En los últimos años, logró importantes avances gracias a los apoyos terapéuticos que recibe. Además, expresó su deseo de formar parte de una familia.

Se busca una que cuente con disponibilidad de tiempo, paciencia y tolerancia, capaz de ofrecerle un ambiente estable y afectivo, donde pueda fortalecer su confianza y seguridad. También se requiere que quienes la adopten puedan garantizar la continuidad de los tratamientos que actualmente realiza y cuenten con una red de apoyo que acompañe su crianza.

Las personas interesadas en asumir el compromiso de constituirse en familia por adopción y brindarle un entorno seguro, amoroso e incondicional, respetando su singularidad, pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos 0362-4453870/73 internos 166 o 167, o con el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°2 al teléfono 362-4453879.

También pueden escribir a los correos electrónicos: registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia2.rcia@justiciachaco.gov.ar

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com