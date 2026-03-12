BUSCAN UNA FAMILIA PACIENTE Y TOLERANTE PARA UNA NENA DE 8 AÑOS

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°2 de Resistencia, a cargo de Patricia Alejandra Sá, convoca a personas dispuestas a adoptar a una niña de 8 años de edad y brindarle un entorno familiar que le ofrezca amor, seguridad y acompañamiento para su desarrollo.

M. es una niña alegre y comunicativa que asiste a una escuela de educación integral. En los últimos años, logró importantes avances gracias a los apoyos terapéuticos que recibe. Además, expresó su deseo de formar parte de una familia.

Se busca una que cuente con disponibilidad de tiempo, paciencia y tolerancia, capaz de ofrecerle un ambiente estable y afectivo, donde pueda fortalecer su confianza y seguridad. También se requiere que quienes la adopten puedan garantizar la continuidad de los tratamientos que actualmente realiza y cuenten con una red de apoyo que acompañe su crianza.

Las personas interesadas en asumir el compromiso de constituirse en familia por adopción y brindarle un entorno seguro, amoroso e incondicional, respetando su singularidad, pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos 0362-4453870/73 internos 166 o 167, o con el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°2 al teléfono 362-4453879.

También pueden escribir a los correos electrónicos: registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar o juzfamilia2.rcia@justiciachaco.gov.ar