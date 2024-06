BUSCAN INTENSAMENTE A ORIANA SOTELO: UNA ADOLESCENTE DE 15 AÑOS QUE DESAPARECIÓ EN RESISTENCIA

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La Policía del Chaco busca intensamente a Oriana Milagros Sotelo, una adolescente de 15 años, que desapareció durante la mañana del lunes en la capital chaqueña.

La madre de la menor, Yolanda Haideé López, realizó la denuncia en la Comisaría Segunda de Resistencia, alrededor de las 14.55 horas. La mujer de 31 años relató que su marido, identificado como R. B. de 53 años, llevó a la joven al colegio ubicado en la calle Mitre al 700.Esto fue a las 7.10 de la mañana, el hombre dejó a Sotelo en la vereda del establecimiento y se retiró sin verificar si ingresó al lugar.

Más tarde, a las 8.44 horas, el preceptor de la institución se comunicó con López para informarle que su hija no se encontraba en el salón de clases. La mujer, en diálogo con Diario Chaco, comentó: «Me escribe y me dice: «Mamá, ¿Oriana está enferma? Porque hoy no asistió a clase». Entonces yo le digo, «¿Cómo puede ser si nosotros le dejamos la puerta de la escuela?» Y él me dice que no, que no apareció hoy. Me dijo que tomaron asistencia y el otro chico tampoco estaba».

El otro chico mencionado en el relato, es también menor de edad, y se habría ido con Oriana del establecimiento. A las 9 de la mañana, López logró comunicarse con la adolescente. Primero aseguró que estaba en la escuela y cuando su mamá le dijo: «Yo estoy en el colegio», la menor confesó que se encontraba en una reconocida heladería de la ciudad.

La madre de la desaparecida resaltó que al momento de la llamada Oriana hablaba «despacito», pero le explicó que le mandaría una foto para corroborar que se encontraba en dicho sitio. Sin embargo, desde ese momento López no pudo contactarse más con su hija. El celular permanece apagado.

Al momento de la desaparición Oriana vestía una chomba de la institución color blanca y bordo, en su espalda el nombre PENIEL, jeans negros, zapatillas blancas y negras. La adolescente es de tes blanca, cabello oscuro hasta la cintura con flequillo, sin tatuajes, sin cicatriz, con piercing en la nariz y tenía puesto una cadenita blanca con pelotitas blancas.

Por su parte, el otro menor que se habría ido con Oriana ya se encuentra en su casa junto a su familia. Una amiga de ambos logro grabar un video que los muestra a los dos en la plaza 25 de Mayo. Según López, es la primera vez que Oriana tiene este tipo de comportamientos.

