BULLRICH PIDIÓ QUE SCHIARETTI SE BAJE Y SU ENTORNO LA LLAMÓ «ANTIDEMOCRÁTICA» Y «VERGONZOSA»

“Espero que Bullrich admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir», aseguró Florencio Randazzo, compañero de fórmula del gobernador de cordobés. A su vez el diputado de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, calificó de «vergonzosa» a la candidata de JxC.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, le pidió este martes públicamente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que decline su postulación presidencial, lo que mereció la respuesta de su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, y del jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quienes calificaron la propuesta de la exministra de Seguridad como «antidemocrática» y «vergonzosa».

“No estaría mal que se baje Schiaretti”, dijo Bullrich al hablar con radio Pulxo de Córdoba en el marco a una visita a esa provincia, y explicó que “con todo respeto al gobernador y al votante, la gente tiene que elegir estratégicamente”.

En este sentido, Bullrich se preguntó: “¿Quién va a representar mejor los intereses de Córdoba?”, y aseguró que “de los tres que estamos en competencia, Patricia Bullrich es quien va a defender el campo y la industria cordobeses, va a ayudar para que los cordobeses tengan más seguridad”. Y aclaró que “no es en contra de él (en alusión a Schiaretti), sino a favor de quién pongo el voto”.

Ante esta propuesta, Florencio Randazzo, candidato a vicepresidente en la fórmula con Schiaretti, aseguró por redes sociales que “pedirle a un candidato a Presidente que se baje es profundamente antidemocrático”. “Espero que Bullrich reflexione y admita que se equivocó. No solo el más votado puede competir. En época de tanto oportunismo por los cargos, nosotros sostenemos las ideas la coherencia y los valores”, concluyó Randazzo.

Por su parte, el diputado Carlos Gutiérrez repudió los dichos de la exministra de la Alianza y la calificó de «vergonzosa». «Patricia Bullrich se tuvo que ir antes con el gobierno Fernando de la Rúa y después con Mauricio Macri, hicieron tan mal las cosas que volvió Cristina Fernández de Kirchner», publicó Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

Bullrich, en tanto, también explicó por qué en su momento rechazó el ingreso de Schiaretti a Juntos por el Cambio, en la previa a las PASO, una propuesta que era sostenida tanto por Horacio Rodríguez Larreta como por Gerardo Morales. “Cuando se habló de Schiaretti en su momento interfería en las elecciones provinciales, y esa discusión (dentro de Juntos por el Cambio) nos partió al medio”, explicó la candidata presidencial.

“Nosotros -continuó- no tenemos un problema insalvable con Schiaretti, pero no queríamos que (su incorporación) fuera una forma de perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió”, al aludir al triunfo de Martín Llaryora en los comicios a la gobernación provincial. “No le saco mérito al que ganó”, dijo Bullrich en alusión a Llaryora, pero agregó que “estábamos convencidos de que si eso no pasaba (la discusión en torno a la incorporación de Schiaretti a Juntos por el Cambio), ganábamos Córdoba”.

Los cuestionamientos a Milei

Al insistir con su idea de que el mandatario cordobés dé un paso al costado, Bullrich expresó que “sería una buena idea que deje que su voto se disperse, que deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de colaboración con el país”.

Asimismo, Bullrich dijo que está “convencida” de que en las elecciones del 22 de octubre obtendrá “más de 30 puntos” en las elecciones, y aseguró estar «convencida» que es «la persona que tiene el equipo y las espaldas» como para conducir el país.

Al cuestionar al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, Bullrich dijo que “cuando le preguntaron por los sindicalistas se hizo el distraído”. En este sentido, se mostró partidaria que los dirigentes sindicales tengan solamente dos mandatos y dijo que en muchos casos los gremialistas “son privilegiados llenos de plata”. “Yo quiero cambiar y cambiar todas las castas y privilegios, no sólo algunos”, remató al cuestionar a Milei.

