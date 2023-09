BULLRICH JUNTO A VALDÉS Y ZDERO: «TENGO UN EQUIPO DE 100 ECONOMISTAS DE TODO EL PAÍS»

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) expresó que las próximas elecciones serán «la última batalla para liberarnos del kirchnerismo para siempre». Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, y su par electo en el Chaco, Leandro Zdero; coincidieron en que el país «necesita un cambio» con dirigentes que tengan «los pies sobre la tierra».

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, expresó este lunes que tiene «un equipo de 100 economistas de todo el país» y reiteró que las próximas elecciones serán «la última batalla para liberarnos del kirchnerismo para siempre», al participar de un acto en Corrientes junto al mandatario provincial, Gustavo Valdés, y al gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero.

Por su parte, los referentes provinciales coincidieron en que el país «necesita un cambio» con dirigentes que tengan «los pies sobre la tierra».

La exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri reiteró sus propuestas sobre seguridad y lucha contra el narcotráfico y manifestó que «seremos fuertes y duros».

También dijo en el Club San Martín de la capital correntina que «vamos a tener una patria de verdad» y prometió «ordenar la economía».

«Hemos elegido un equipo que tiene con 100 economistas, integrado con economistas de todo el país y vamos a trabajar mirando lo más importante», remarcó.

En este sentido anunció «bajar la inflación y encarar un plan de estabilidad, para que el país arranque y prenda los motores de la producción».

Fin del kirchnerismo

La candidata a la Presidencia por JXC centró su oratoria principalmente en críticas al kirchnerismo, al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y en menor medida contra el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de quien se diferenció respecto de sus propuestas sobre educación y salud.

«Quisieron volver y volvieron con un Gobierno del que no nos acordamos quién es el Presidente; ahora de la mano de un ministro de Economía, que nos saca la plata todos los días. Nos destruyeron», cuestionó.

En alusión a Massa, Bullrich sostuvo que «dice que puso el pecho, pero qué pecho puso si recibió un país con 70 por ciento de inflación y la llevo a 120 por ciento. Destruyó la esperanza de cada argentino».

Y acusó al oficialismo nacional de tener «una ideología que ha ido en contra de la Constitución, de la justicia y de los valores fundamentales de nuestra patria».

En referencia a una de las propuestas de Milei, manifestó que «las mujeres no creen que se pueda tener una educación con voucher» y propuso un pago entre todas las provincias, de 14 años de educación, «desde sala jardín infantes, alfabetizar de verdad, que estén a la altura de cualquier chico del mundo, docentes preparados con esa pasión de enseñar».

Bullrich instó a dar «la última batalla» en las elecciones nacionales del 22 de octubre «y librarnos del kirchnerismo ahora y para siempre».

Cambio en marcha

En similar sentido se expresó el gobernador Valdés, quien, tras reiterar reclamos al Gobierno nacional por recursos de Yacyretá y cuestionar que «están dejando una patria esquilmada» y «la inflación más grande», convocó a «juntarnos para cambiar definitivamente esta patria».

Además de celebrar la victoria de Zdero, el mandatario provincial planteó que los argentinos «necesitan un cambio» pero subrayó que «no es cualquier cambio», en alusión a las propuestas de Milei.

«Este es el populismo de izquierda, después viene el populismo de derecha. El que nosotros no compartimos. Nosotros creemos que tiene que haber Estado y moderación. Los otros dicen yo no creo en el Estado, no creo en la educación pública», señaló Valdés, y se diferenció al decir «yo creo en los docentes rurales que se arremangan, enseñan, se preocupan y se rompen el tujes, con sol y lluvia y llevan educación para todos».

También criticó la visión que tiene ese espacio sobre la salud pública, a la que «el que no tiene plata no va a tener acceso» y rechazó los «proyectos económicos capitalistas neoliberales» porque «siempre fracasaron».

«Siempre fracasamos porque a ellos no les importa la gente, no les importa el ser humano, les importa llenarse los bolsillos y nosotros tenemos que ser decentes», indicó Valdés y añadió que «el cambio» debe ser con «decencia, coraje, trabajo. compromiso y amor al prójimo».

Zdero remarcó que para ganar la elección de Chaco imitó lo que «hizo hace mucho tiempo» la dirigencia de JxC en Corrientes y enmarcó su victoria como parte de un «viento de cambio que viene a lo largo y ancho del país».

«Nos unimos más allá de las diferencias, de las banderas, nos unimos los chaqueños de bien que queríamos transformar la provincia, como lo hicieron acá los correntinos», indicó.

También resaltó que «un país distinto se hace con mujeres y hombres que tengan ganas» pero con dirigentes que tengan «los pies sobre la tierra».

«Que no vengan con promesas falsas, que vengan con equipos, con cuadros formados, que vengan con la convicción de hacer de la Argentina un país serio, previsible y que haya certidumbre».

En el escenario del acto de campaña de JxC, además de Bullrich, Valdés y Zdero, estuvieron los candidatos nacionales, Ingrid Jetter (PRO) y Alfredo Vallejos (UCR), quienes antecedieron con sus palabras a los principales oradores, además de intendentes y legisladores.

Fuente: Télam

Relacionado