BULLRICH EN RESISTENCIA: «CHACO NECESITA ORDEN Y RESPONSABILIDAD EN LAS INSTITUCIONES»

Hace instantes, la precandidata a presidente por el PRO, Patricia Bullrich dio una conferencia de prensa en el Centro Cultural Nordeste, acompañado del precandidato a gobernador de Resistencia por el mismo partido, Leandro Zdero. El acto tuvo un inicio tormentoso ya que grupos sociales se encontraban acampando en el ingreso del edificio e impidieron que la exministra de Seguridad llegue a horario.

«Lo más importante en un momento de tanta angustia como el que estamos viviendo es decir cada una de las cosas que vamos a hacer. Siempre con la verdad. Vamos a ordenar la economía, la educación, la seguridad, los tres temas más importantes y básicos para que podamos salir adelante», comenzó su discurso una de las referentes más imporantes que tiene la oposición.

Con respecto a su plataforma económica en caso de ser electa, Bullrich expresó:»Necesitamos equilibrar el país para salir de esta situación, tenemos que parar con la rueda de impresión de billetes porque si no la inflación no va a parar. Tenemos que trabajar en el equilibrio para frenar la inflación, porque eso trae consecuencias al sector económico, a las empresas argentinas y no las permite crecer».

Ante la consulta de como define a la Argentina actual, dijo: «Estamos en un momento que los argentinos sientes que el país se les va de la manos. Un país en estado terminal». Luego agregó: «Muchas veces tuvimos crisis pero esta es mucho más profunda y existencial. Los argentinos no reconocen el lugar donde viven por el nivel de decadencia y destrucción que tiene.»

En el mismo marco, remarcó que la provincia «necesita gente honesta y trabajadora como Leandro, Silvana y Roy» y que «Chaco no es pobre porque quiere, sino es culpa de años de administración incorrecta». «Chaco necesita orden, las instituciones deben trabajar de manera responsable y ordenada, no puede ser que un comerciante tenga que pagar más de $ 30.000 de luz, mucho más que en otras provincias».

Al finalizar su primera intervención, Bullrich fue consultada sobre si Juntos por el Cambio entra al ballotage, a lo que contestó entre risas: «Yo espero ganar en primera vuelta, no llegar a esa instancia».

«CAPITANICH NOS ENTREGA UN ESTADO QUE ESTÁ ROTO»

«Confiamos en el equipo que tenemos para desactivar la bomba que nos dejó Capitanich. Es un estado que está mal, que está roto», comenzó Zdero. Luego agregó que él será «un gobernador presente, que camine los barrios, que se preocupe por arreglar las calles, para atender bien a los ciudadanos de Resistencia».

