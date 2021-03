BULINKI CORREA: «AHORA DEBEMOS CUIDARNOS MÁS QUE NUNCA», «COMANDANCIA FRÍAS 3 CASOS POSITIVOS DE COVID»

En entrevista con este medio el Intendente de Fuerte Esperanza Walter BulinkI Correa se refirió a la nueva etapa de Covid, habla de los casos positivos en Comandancias Frías, la situación regional y solicita a la comunidad cuidarnos mas.-

“La situación epidemiológica está siendo olvidada, pero no debemos relajarnos. Se viene dando en nuestra provincia como en todo el país, las noticias de los casos que siguen aumentando día a día, por lo tanto queremos llamar la atención nuevamente, se viene el frío y según los estudios que han hecho los profesionales de la salud, durante el mes de abril y mayo la situación será bastante complicada, pedimos a la población que tome dimensión con respeto a la gravedad de la pandemia, nosotros como ejecutivos, desde la actividad municipal del municipio debemos ser responsables y tomar medidas.”

EN COMANDANCIA FRÍAS TENEMOS YA 3 CASOS POSITIVOS, 2 ACTIVOS, Y 1 YA DADO DE ALTA.

“La población de Comandancia Fría y Fuerte Esperanza debe evitar los eventos clandestinos, deben usar barbijo, alcohol en gel, mantener el distanciamiento social, y tomar todas las medidas de seguridad de las cuales ya todos tenemos conocimiento, es la única manera que evitaremos que el virus se siga propagando.”

“Para los organizadores de eventos clandestinos, aclaramos que junto al equipo de policía se tomaran medidas muy severas y estrictas, para proteger a la población, ya que hasta que no se cobren vidas lamentablemente parece que no vamos a tomar dimensión de la situación que nuevamente vuelve a ser complicada, le pedimos por favor, que no lleven adelante eventos clandestinos; ya vendrán tiempos para estar de festejos con eventos públicos, ya vendrán tiempos mejores donde nos podemos divertir, pero lamentablemente hoy por hoy debemos ser precavidos ante esta situación.”

“Ayer nos reunimos en comandancia fría con la policía, el director, la doctora y la concejal, donde estuvimos hablando de esta situación, además la semana pasada hubo una reunión vía zoom con el gobernador de la provincia, donde nos ha puntualizado que seamos responsables y no seamos cómplices de los eventos clandestinos. Pedimos también que la población de fuerte evite ir a frías y viceversa por lo menos 10 días vamos a pedir restricción, con la localidad de Juan José Castelli también pedimos restricciones para evitar el colapso de la esta situación.”

LAS CLASES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA VAN A ESTAR SUSPENDIDAS HASTA EL DÍA MIÉRCOLES 6, ya se ha comunicado a los directivos que tomen medidas en esta situación.

“Si todos hacemos un esfuerzo, el presidente no va a permitir volver a la fase 1, pero si no colaboramos es muy probable que volvamos a retroceder, y sabemos que esto interfiere en todos los sentidos a la comunidad”

“Por otra parte, Argentina cerro sus fronteras, el presidente anuncio a los turistas que no hay vuelos de regreso para evitar que estos salgan del país.”

“Con respeto a la vacuna antiaftosa, se a aprobado la gestión de vacunación, hoy iniciamos la campaña a través de la sociedad de fuerte esperanza, por eso agradecemos a la comisión directiva, y a todo el equipo que a empezado a trabajar junto a las personas que nos han acompañado durante estos 9 años para lograrlo.”

