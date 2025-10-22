BUENAS NOTICIAS: SE HABILITA EL MEDIO AGUINALDO
Esta medida, que se concreta de manera anticipada, busca brindar previsibilidad y acompañamiento económico a activos y pasivos.
“Este esfuerzo financiero forma parte del compromiso con los trabajadores y jubilados, garantizando el acceso a sus haberes con anticipación a través del NBChaco y generando un impacto positivo en el comercio y la economía chaqueña”, señalaron las autoridades.
Asimismo, se recordó que los beneficiarios podrán acceder a sus haberes a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, en las sucursales habilitadas, o mediante la app NBCH24, que permite realizar operaciones las 24 horas de manera segura y ágil.