BUENAS NOTICIAS: SE HABILITA EL MEDIO AGUINALDO

El Gobierno provincial junto al Banco del Chaco informan que durante el transcurso de este jueves 23 de octubre estará habilitado el medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre, tanto en los cajeros automáticos como en la app del Nuevo Banco del Chaco.

Esta medida, que se concreta de manera anticipada, busca brindar previsibilidad y acompañamiento económico a activos y pasivos.

“Este esfuerzo financiero forma parte del compromiso con los trabajadores y jubilados, garantizando el acceso a sus haberes con anticipación a través del NBChaco y generando un impacto positivo en el comercio y la economía chaqueña”, señalaron las autoridades.

Asimismo, se recordó que los beneficiarios podrán acceder a sus haberes a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, en las sucursales habilitadas, o mediante la app NBCH24, que permite realizar operaciones las 24 horas de manera segura y ágil.