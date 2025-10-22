EN MEDIO DE LA EXPECTATIVA POR LA DEFINICIÓN DE SU FUTURO EN LA F1, COLAPINTO PARTICIPA DE 2 EVENTOS EN MÉXICO

Franco Colapinto tendrá un día de cargada actividad protocolar en la Ciudad de México, que este fin de semana será la sede de la 20° fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1. En medio de los rumores de su posible confirmación como piloto titular de Alpine para la temporada 2026, el argentino hará dos apariciones públicas en la capital azteca que generan alta expectativa.

En primera instancia, a las 19:00 de Argentina (16:00 de México), el argentino será parte de un acto institucional del Grupo Renault, accionista principal del BWT Alpine Formula One Team. Asistirá con todos los pilotos del equipo y está previsto que haga declaraciones en una conferencia de prensa conjunta.

Posteriormente, a las 22:00, Franco estará en un hotel de la capital azteca para una actividad promocional del unicornio argentino que lo patrocina en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La expectativa por un posible anuncio sobre su futuro en la F1

El argentino espera la confirmación de su futuro en la F1 (Foto: X@AlpineF1Team).

Su aparición pública genera ilusión sobre la posibilidad que pueda oficializarse su continuidad en la parrilla de la F1 para el próximo año, algo que se presume decidido pero todavía con la incertidumbre sobre la fecha del anuncio.

Hace algunas semanas, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, adelantó que la decisión del segundo piloto para 2026 se tomaría entre Colapinto y el estonio Paul Aron, que este viernes utilizará el auto de Pierre Gasly en la primera práctica libre en el autódromo Hermanos Rodríguez. La fecha estimativa que entregó el italiano fue entre finales de octubre y principios de noviembre.

Si la confirmación no llega en el contexto del GP de México, podría postergarse hasta la fecha de Brasil, que se desarrollará en San Pablo del 7 al 9 de noviembre.

La polémica por el sobrepaso a Gasly: un caso cerrado

Las especulaciones sobre su futuro se reavivaron después de un fin de semana en Austin, donde el argentino dio una muestra de caracter al volante, un aspecto muy valorado en los pilotos. Colapinto fue protagonista de una de las maniobras más comentadas del GP de Estados Unidos cuando se adelantó a Gasly en la vuelta 54 de 56, pese a recibir la orden del equipo para mantenerse detrás del francés.

Al salir de la pista, Franco justificó su decisión en su mayor ritmo de carrera al momento del episodio, pero no conformó al director de Alpine, Steve Nielsen, quien se mostró decepcionado por su conducta.

El caso generó una evaluación interna en la escudería y, tras ella, el argentino aceptó: «Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase». Ese reconocimiento significó un cierre del asunto que tuvo en vilo al equipo en las horas posteriores a la competencia en el Circuito de las Américas.