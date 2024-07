BRUTAL ROBO A LA «ABUELA LA LA LA», LA MUJER QUE SE HIZO VIRAL POR ALENTAR A LA SELECCION: POR POCO ME MATAN

Un violento robo ocurrió en una vivienda en Liniers y causó indignación ya que la víctima del hecho fue Cristina, también conocida como la “abuela la la la” que se hizo viral en las redes sociales mientras la Selección argentina jugaba en el Mundial de Qatar.

“Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’, apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino”, relató la mujer de 77 años en diálogo con Telenoche. “Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal”, lamentó Cristina al borde del llanto.

La “abuela la la”, oriunda del barrio de Liniers, contó que este jueves salió a comprar y que, en la entrada de su casa, un hombre le habló para decirle que traía un paquete con dólares para su sobrino. Según detalló Cristina, el hombre se presentó como un médico y le pidió pasar a su casa para dejar los billetes en algún lugar que no esté húmedo. Ella lo invitó a pasar y fue allí el momento en el que un segundo delincuente ingresó a la vivienda.

“Me llevaron al comedor, me pegaban y me asaltaban. Me pedían dólares”, agregó la mujer. Los ladrones continuaron golpeando a la mujer hasta que ella les ofreció lo único que tenía. “Yo de casualidad tenía esos dólares, lo poco que pude juntar cuando trabajaba, porque ahora de jubilada gracias que como y que vivo”, sostuvo.

Además del dinero, los agresores se llevaron joyas y un reloj que tenía un significado especial para Cristina, ya que su papá se lo había regalado cuando cumplió 15 años. “Me llevaron lo poco que tenía que estaba ahorrando para operarme de la vista”, añadió.

El violento episodio constó de tal brutalidad que la mujer recibió golpes fuertes en la zona de las costillas, por eso un móvil del SAME acudió a la escena para asistirla. “Ahora, me siento toda adolorida. Estoy destruida”.

“En ese momento, pensé que yo no quería que mis hermanas y mis sobrinas abran la puerta y me encuentren muerta en el patio”, concluyó Cristina entre lágrimas.

Quién es Cristina, la jubilada que inspiró el tema viral “abuela la la”

Cristina es una mujer jubilada, de 77 años, que vive en el barrio de Liniers. Su fama comenzó cuando se convirtió en la musa inspiradora de la canción mundialista “Abuela la la la la” -basada en el tema “Go West” de los Pet Shop Boys-. Después del partido contra Polonia salió a la calle para festejar el triunfo de la Argentina, y la clasificación a octavos de final, y se acercó a un grupo de jóvenes que estaban reunidos tras la victoria.

El festejo de Cristina en la esquina de Andalgalá y Caaguazú es viral en las redes sociales. (Foto: Captura TikTok)

Impactados con su presencia, le crearon un tema para integrarla a la celebración. Sin embargo, eso sólo era el comienzo de una nueva cábala para el barrio porteño. Con el correr de los partidos, y victorias de la Selección, Cristina continuaba, a modo de cábala, eligiendo festejar en la misma esquina, flameando su bandera blanca y celeste, con barbijo para cuidarse del rebrote del coronavirus y con un vestido strapless para hacerle frente a las altas temperaturas de la Ciudad.