BRUTAL GOLPIZA TRAS UN ACCIDENTE DE TRANSITO EN RESISTENCIA

El hecho ocurrió en la mañana del sábado y uno de los accidentados terminó en el Hospital Perrando luego de los golpes que recibió por parte del otro conductor.

Un motociclista de 25 años, llamado Leandro Nuñez, denunció en la Comisaría Tercera de Resistencia que, durante la mañana del sábado, sufrió un accidente de tránsito y a raíz de ello recibió una brutal golpiza por parte del otro involucrado.

El denunciante explicó que «venía circulando por la calle Roque Sáenz Peña, había dos autos estacionados, yo iba pasando, un auto se me adelantó, me tocó y no logró caer al suelo». El hombre continúo comentando que «el auto al sentir que lo toqué se me para enfrente, me cierra el paso, se baja el conductor y me empieza increpar».

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30 horas y Nuñez contó que el vehículo«venía a alta velocidad, no me caí, pero doblé los espejos de uno de los autos que estaba estacionado». El conductor del Citroën aun no fue identificado, pero el sujeto descendió del rodado y, según cuenta el denunciante, comenzó a pegarle sin mediar palabra.

Los vecinos de la zona tuvieron que intervenir y los efectivos de la Comisaría Tercera se acercaron al lugar para controlar la situación. Además, los oficiales llamaron a la ambulancia para poder trasladarlo a Nuñez al Hospital Julio C. Perrando ya que tenía una lesión en el ojo izquierdo, entre otros golpes.

Cuando llegó la Policía al sitio, el agresor se había retirado. «Cuando termina de pegarme se va. Después vuelve él caminando y la mujer da la vuelta en el auto y estaciona en frente de la moto cuando ya están todos asistiéndome esperando que llegue la Policía», relató Nuñez. Además, agregó que el tipo «quería sacar un palo o un hierro» del interior del rodado para continuar con la golpiza.

El accidentado permaneció en el nosocomio local hasta las 18 horas aproximadamente y luego se dirigió a la unidad policial para efectuar la denuncia correspondiente.