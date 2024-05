«¿VAS A CONDUCIR O NO?»: PASES DE FACTURA A CAPITANICH Y CRUCES EN LA REUNIÓN QUE COMENZÓ CON LA RECONSTRUCCIÓN DEL PJ

El ex gobernador reconoció, para sorpresa de muchos, que cometió errores en su gestión y que le costaron la derrota ante Leandro Zdero. Ante la exigencia de los dirigentes sobre su liderazgo, admitió que tomará las riendas de la conducción y que el PJ se acomodará para la elección de 2025.

Vos tenes que decir si vas a cumplir tu rol o no, porque no podes conducir desde afuera». Jorge Capitanich concretó este sábado el primer encuentro ampliado del Congreso Provincial del PJ, acompañado de intendentes, dirigentes y militantes de larga data, en el Club Deportivo América de San Martín. No le permitieron salir de la reunión sin dar definiciones, y los reclamos por la falta de liderazgo presencial marcaron la agenda de una caldeada –pero productiva- jornada que terminó con su compromiso de liderar al peronismo hacia una victoria en las elecciones de 2025.

Tal como había adelantado Diario Chaco semanas atrás, la intención del exgobernador de reunirse con la dirigencia peronista local permanecía latente. La cuestión era definir cuándo, y de qué manera. Es por ello que la última reunión, que había sido convocada para mediados de abril, fue postergada hasta hoy.

La previa del Congreso estuvo plasmada de abrazos, risas, paseos materos y conversaciones cotidianas de reencuentro. Al lugar arribaron, además de las autoridades partidarias, dirigentes de peso político entre quienes se destacó, como una de las tres figuras de la reunión, la senadora María Inés Pilatti Vergara.

La senadora María Inés Pilatti Vergara.

El encuentro tuvo, aproximadamente, 150 participantes. Llamó la atención, en un principio, la ubicación de cada uno de los presentes. Capitanich, en el centro, se encontró rodeado a su izquierda y a su derecha por Aldo y Mauro Leiva, los anfitriones de la jornada, y también a quienes se le acredita en la actualidad una gran cercanía al ex gobernador. En esa misma mesa central también estaban las autoridades del PJ como Magda Ayala, Raúl Bittel, Claudia Panzardi y la ex vice, Analía Rach Quiroga.

La bienvenida y el inicio estuvieron a cargo de los Leiva con un discurso que parecía guionado. Palabras más, palabras menos, un discurso lleno de militancia y sin las definiciones que el tiempo de crisis en el peronismo requería. Según relataron a Diario Chaco fuentes que presenciaron el encuentro, en realidad casi ninguno de los presentes se animó a dar un discurso de relevancia y a realmente contar en voz alta lo que pensaban.

Mesa central del encuentro.

El primer cruce del encuentro comenzó cuando la senadora –estrella, por lo que desencadenó- Pilatti Vergara esbozó una crítica hacia los intendentes peronistas, y les acreditó una gran responsabilidad en la derrota electoral de 2023. «Sé que somos muchos culpables, pero cómo puede ser que los intendentes, que son la primera puerta, no le hayan dicho –advertido- a Coqui», habría sido una de las frases. Aldo Leiva, diputado nacional, intentó bajarle el tono al reclamo y señaló que las culpas son compartidas, pero no fue suficiente para lograr que no exista una respuesta por parte de los intendentes.

Quien rápidamente salió a contestarle a Pilatti Vergara fue el jefe comunal de Margarita Belén, Javier Martínez, una de las voces representativas más fuertes dentro del Foro de Intendentes del PJ. El vuelto, que no sólo recayó sobre la senadora sino que también repercutió en el ex gobernador, no fue un caramelo.

«Nosotros, los intendentes, le decíamos a Coqui qué es lo que pasaba, pero él era quien tenía que decir ‘esto sí, y esto no’. Acá el responsable es él, porque él es la conducción», respondió Martínez, y luego arrojó el primer K.O de la noche hacia el ex mandatario: «Ahora nosotros queremos saber si vas a conducir, o no vas a conducir. Si queres conducir, tenés que estar. Si vas a conducir y no vas a estar, después no se enojen. Acá hay que hacerse cargo de los errores».

El intendente de Margarita Belén, Javier Martínez.

Martínez reconoció que los intendentes «quizás» tuvieron una cuota en la derrota ante Zdero, pero resaltó que a final de cuentas quien manejaba la lapicera con todas las situaciones de la provincia, era el propio Jorge Capitanich.

A las participaciones estelares de Pilatti Vergara y Javier Martínez también se le sumaron los reclamos que hizo el ex representante chaqueño ante el Parlasur, Julio René Sotelo. Su momento ante el micrófono fue uno de los momentos más tensos de la jornada, ya que también apuntó contra la falta de liderazgo, la poca autocrítica y las nulas instrucciones partidarias.

Entre sus frases más recordadas del Congreso, destacan las siguientes: «Vos –Capitanich- tenés que decir si vas a cumplir tu rol o no, porque no podés conducir desde afuera. Vos tenés un rol importante, y tenés que decirnos qué queres hacer».

«Esto, lo que estamos haciendo, de vos llegar a una reunión, tomar un mate, abrazarte, charlar…esta previa que hiciste recién, es lo que realmente te faltaba. Lo has perdido, y eso ha hecho que las relaciones humanas se empiecen a quebrar», señaló un exaltado Sotelo, quien tampoco dejó pasar la oportunidad para reprocharle a los ex funcionarios que se encontraban presentes: «Tenemos que aceptar que nosotros teníamos sectores, o funciones, que no fuimos capaces de resolver en tiempo y forma». La participación del dirigente, quien reconoció militar por pasión a pesar de sus problemas de salud, fue considerada por los presentes como una de las más intensas.

El discurso de Julio René Sotelo. A su izquierda, el ex diputado y presidente de la Cámara, Hugo Sager.

«Coqui», según reconstruyeron fuentes a Diario Chaco , mantuvo mientras tanto una cara que podía ser comparada al color de un tomate. Las palabras no le habrían caído muy bien, pero aun así optó por mantener la serenidad. Cuando tomó el micrófono, cerca del final, comentó algo que para todos los presentes fue definitivamente una novedad en su discurso. Dijo: «Yo admito mis errores».

Fiel a su estilo, Capitanich habló ante los presentes con un discurso un poco verborrágico. Analizó la coyuntura internacional, nacional, y finalmente la provincial. Pero antes, afirmó: «Yo siempre me hice responsable de todo. Sé que tuvimos errores, como cualquier persona, podemos tener errores. Yo me dediqué toda mi vida a la construcción de la provincia, hoy estoy ejerciendo mi profesión».

Su contragolpe al K.O que le lanzaron los militantes fue contundente y no dejó lugar a dudas: «Yo me voy a hacer cargo. Yo voy a conducir, y espero que no tengamos los mismos errores. Que podamos ir viendo, y cambiando. Me parece que lo que se viene en 2025 es recuperable. Vamos a tener una gran elección». Su discurso fue entusiasta, pero quizás demasiado optimista para un escenario político en el cual el peronismo todavía no logra levantar cabeza.

Además de sus amplios análisis económicos y políticos acerca del por qué «la gente no tiene para comer», también direccionó instrucciones a sus diputados. Les pidió que se muestren más ante la sociedad y que aborden los temas de preocupación para la comunidad tales como el hambre, la salud y la inseguridad. «Me parece que esos son los puntos que hay que empezar a tocar, y que es lo que le interesa a la gente», dijo. En ellos puso especial atención tras las últimas polémicas en la Cámara respecto a lo ocurrido con la representación ante el Consejo de la Magistratura, la ley de ratificación de emergencia sanitaria y la Ley de Bosques.

Sobre el final de sus palabras, Capitanich resaltó que se encontraba contento por la productividad que había generado el Congreso, y por ello propuso volver a hacerlo durante el mes de junio en Sáenz Peña o Villa Ángela. Una de las frases que también anotaron los presentes tuvo que ver con su mención a los jóvenes peronistas, que durante su gestión fueron el símbolo de la renovación militante. Para Capitanich, los jóvenes del partido tienen potencial y por ello se aproxima un cambio generacional importante, pero aun así consideró que todavía no es tiempo: «Hay que prepararlos».

Parte de los presentes, entre los que se encontraban el ex ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, y la ex ministra de Salud, Carolina Centeno.

Escenario completo. El PJ reunido tras 5 meses de silencio.

La reunión finalizó entonces con buenos ánimos. Ya nadie tenía más que reprocharle, pues dejó en claro que a partir de ahora allanará el camino para que su presencia en la provincia sea cada vez más notoria. Los dirigentes marcharon hacia sus localidades con la esperanza de que ahora podrán simplemente esperar instrucciones acerca de cómo militar el camino porvenir bajo la consigna fijada hoy: «Comienza la reconstrucción del peronismo».