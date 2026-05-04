ESTAFA TELEFONICA A UNA MUJER: VENDIAN UN TELEVISOR PERO TERMINO PERDIENDO 8 MILLONES

Una mujer de 57 años denunció, en las últimas horas, haber sido víctima de una compleja estafa telefónica que le ocasionó un perjuicio económico millonario en la ciudad de Charata.

La presentación fue radicada este domingo en la Comisaría Segunda, bajo la causa «Supuesta estafa», con intervención de la Fiscalía N° 1, a cargo de Gabriel Omar Del Balzo.

Según consta en la denuncia, el hecho se inició el sábado cerca de las 10, cuando la damnificada recibió un llamado telefónico de un hombre que se identificó como JDP, oriundo de General Pinedo, quien manifestó estar interesado en comprar un televisor que la mujer tenía publicado para la venta.

Durante la comunicación, el supuesto comprador afirmó haber transferido por error la suma de $1.700.000, mostrando preocupación y angustia, con la intención de generar confianza en la víctima.

Minutos después, la mujer recibió otro llamado, esta vez de una persona que se presentó como empleada del Banco Nación, quien bajo el argumento de «corregir el error» le indicó una serie de pasos a seguir.

Siguiendo estas instrucciones, la denunciante realizó desde la cuenta de su hijo una simulación de préstamo por $7.500.000 a través de homebanking, monto que luego fue transferido a una cuenta a nombre de una tercera persona. Posteriormente, efectuó otras transferencias por $30.000 y $72.000, y también gestionó un préstamo desde su cuenta de Tarjeta Naranja por $400.000, dinero que igualmente fue derivado a la misma cuenta.

De acuerdo a su testimonio, la supuesta operadora le aseguró que todos los montos serían reintegrados, ya que se trataba de un procedimiento necesario para «verificar datos». Sin embargo, hasta el momento no recibió ninguna devolución, por lo que comprendió haber sido víctima de una estafa.

Tras tomar conocimiento del caso, la Fiscalía dispuso la intervención de la División Cibercrimen y del área de Investigaciones Complejas de Charata. Además, se ordenó recibir declaración al hijo de la damnificada, cuya cuenta también fue utilizada durante la maniobra.