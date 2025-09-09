BRUTAL GOLPIZA SACUDE A VILLA BERTHET: POLICÍAS HABRÍAN ATACADO A UN JOVEN CON DISCAPACIDAD

Un hecho de extrema gravedad sacude a la comunidad de Villa Berthet. Y es que en las últimas horas se viralizó un video donde se observa una brutal agresión contra una persona. El impacto de las imágenes llegaron a todas las redes sociales y las especulaciones no tardaron en llegar.

Según información que llegó a DataChaco, se trataría de dos policías vestidos de civil, que atacaron a golpes a un joven con discapacidad. Aunque esa información no se pudo comprobar.

En tanto, vecinos de las zonas aseguraron que quienes serían los policías atacaron al joven «por diversión» y luego habrían intentado justificar la violencia «inventando que el joven había querido robar». Sin embargo, familiares y allegados desmintieron esa versión y aseguraron que «el chico solo estaba buscando a su patrón, como hace habitualmente».

Tras la difusión del video, los vecinos exigirían que l»a Justicia actúe de manera inmediata y que los responsables sean apartados de la fuerza». «No puede quedar impune un hecho así, menos cuando se trata de alguien que debería estar protegido por el Estado y no maltratado», manifestó un vecino.

En ese marco, este medio se comunicó con la Policía del Chaco, quienes indicaron que el joven agredido no habría querido hacer la denuncia y que, en principio, no serían policías de Villa Berthet. De todas formas, «el órgano de control institucional inició actuaciones administrativas, mientras que la Fiscalía de Villa Ángela se encargará de la parte judicial», explicaron a DataChaco.

Por último, indicaron que la fiscalía dispuso que la víctima sea llevada a declarar, aunque podría decidir no presentar formalmente la denuncia.

