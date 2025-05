BRUTAL CHOQUE ENTRE UN CAMIÓN Y UN MICRO EN LA RUTA 3: HAY CUATRO MUERTOS Y 16 HERIDOS

Cuatro personas murieron y 16 resultaron heridas en un brutal choque entre un camión y un micro de larga distancia en la Ruta Nacional N°3.

El dramático accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en el kilómetro 132, a la altura de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte y a unos pocos metros del cruce de la ruta con el Río Salado.

Bomberos voluntarios y ambulancias trabajaron en el lugar para rescatar a los heridos y los trasladaron al hospital Zenón Videla Dorna.

El jefe de los Bomberos Voluntarios de San Miguel del Monte, Francisco Gutiérrez, detalló que las víctimas son el chofer del camión y tres pasajeros que iban en el micro de larga distancia.

Además, detalló que de los 16 heridos hay «seis que son código rojo por la gravedad de las heridas y los otros 10 son código verde».

El operativo continúa luego de que hayan sido trasladados todos los heridos, por lo que hay un corte total del tránsito en la zona. La demora en la traza es de aproximadamente dos horas.

El frente del micro de larga distancia quedó completamente destruido tras el choque. (Foto: TN).

Francisco Gutiérrez detalló que recibieron el llamado por el accidente a las 4.30 de la mañana y que cuando llegaron al lugar había personas que pudieron salir por sus propios medios del segundo piso del micro de larga distancia.

“Cuando llegamos el chofer del camión ya estaba fallecido. Se trabajó en los heridos del colectivo. En la parte superior se sacaron cuatro y el resto estaban en la parte de abajo”, explicó Gutiérrez.

Con respecto a la situación de los conductores del micro, el jefe de Bomberos explicó: “No tenemos claro si falleció él o su acompañante”.

Minutos antes de las 8 de la mañana, Gutiérrez adelantó: “Estamos esperando órdenes de la fiscalía y las pericias para poder retirar los cuerpos de las personas fallecidas. En este momento está la policía bonaerense a cargo del operativo”.

El jefe de los bomberos aseguró que no pueden determinar las causas del accidente “hasta que no se hagan las pericias”, pero advirtió: “Había mucha niebla en el lugar, calculo que fue más por eso que por otra cosa”.

A su vez, detalló que el camión “llevaba carga general” e iba sentido hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que el micro de larga distancia iba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

“En la Ruta 3 tenemos accidentes siempre y son todos graves. Siempre pasa algo grave», advirtió Gutiérrez.

Las impactantes imágenes a las que pudo acceder TN muestran que el frente del micro de larga distancia —de la empresa Cóndor Estrella— quedó completamente destruido.

También quedó destruida la cabina del camión y fue tal la violencia del choque que la caja en la que llevaba la mercadería también quedó dañada.

Las imágenes demuestran que se trató de un choque frontal entre el camión y el micro de larga distancia.

El periodista local Juan Fernández dijo que “el colectivo ha quedado destrozado por la mitad“ y deslizó que el motivo del choque pudo haber sido la escasa visibilidad que había al momento en que ocurrió el accidente.

“Ahora está empezando a despejarse, pero hay mucha neblina y es muy acotada la visión en la ruta. Indudablemente esto ha tenido que ser parte de las condiciones que se dieron para que suceda el accidente”, explicó.

A su vez, se refirió al estado de la ruta: “El tramo de la ruta es transitado continuamente, no tiene ninguna particularidad como para que ocurra el accidente. Está continuamente transitada por camiones o vehículos».

El periodista advirtió que en el tramo donde ocurrió el accidente «no hay luz porque es todo campo» y remarcó que “hay tramos donde la visibilidad es totalmente nula”.

“No hay nada que indique que pueda haber sido algún desperfecto o alguna curva de la ruta. Tiene que haber habido una falla humana. Es muy pronto para sacar conclusiones, pero debe haber sido determinante el tema de la visibilidad”, cerró.