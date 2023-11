BRUCE WILLIS TUVO UN MOMENTO DE LUCIDEZ CON UNA DE SUS HIJAS Y EL VIDEO CONMOVIÓ A LOS FANÁTICOS

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Una de las hijas de Bruce Willis compartió en sus redes imágenes inéditas junto a su padre que reflejaron un inédito instante de lucidez en el difícil trance que atraviesa el actor debido a la demencia frontotemporal que sufre.

Scout LaRue grabó imágenes que mostró en sus redes sociales donde le acerca la mano a la estrella de Hollywood, que tiene la mirada perdida, pero que la reconoce. Inmediatamente, Willis le devolvió el gesto. «Mi chico«, escribió ella.

Scout LaRue Willis compartió un momento de intimidad junto a su padre, Bruce. (Foto: Instagram/scoutlaruewillis).

En otra historia de Instagram, la joven cantante mostró que se acercó todavía más a su papá, ya que se la ve haciéndole un mimo mucho más cerca. Las imágenes se dan en el contexto de las reuniones familiares que suceden en los Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias.

El instante de intimidad familiar inédito que compartió la chica está relacionado a la cada vez más persistente insistencia de todo el clan Willis de hablar sobre la enfermedad cognitiva que sufre el actor.

Emma Heming subió la imagen de la última vez que todos los familiares cercanos a Bruce Willis compartieron un instante juntos. (Foto: Instagram/emmahemingwillis).

Hace unos días, las hermanas de Scout LaRue, Rumer y Tallulah, publicaron algunos posteos con recuerdos de Bruce Willis, mientras que Emma Heming, la actual esposa de la figura de Duro de matar, también hace lo mismo de manera permanente.

Este viernes, la influencer y exmodelo subió a su perfil de Instagram una foto que tiene un año en el que aparecen todas las hijas más grandes de Bruce, junto a Demi Moore, las parejas de dos de ellas y las dos nenas que tuvo con el actor. «Estoy agradecida por conocer este tipo de amor», redactó en su publicación.

LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE SALUD QUE ATRAVIESA BRUCE WILLIS

Desde hace tiempo que se sabe que la situación de salud de la reconocida figura de Hollywood es cada vez peor. El actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que sufre y en algunos medios trascendió que ya no reconoce a Demi Moore, su ex.

Glenn Gordon Caron, el creador de la serie Luz de Luna y amigo de Willis, fue entrevistado hace muy poco y ratificó que lo que le pasa al actor es cada vez más preocupante.

«Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue», sostuvo.

