BRIAN CASTAÑO BUSCA HACER HISTORIA EN EL BOXEO ARGENTINO: PELEA ANTE CHARLO

El oriundo de Isidro Casanova tiene en Texas una oportunidad única para el deporte en la Argentina y Latinoamérica. La velada se inicia a partir de las 21:00.

El boxeador bonaerense Brian Castaño tendrá este sábado una histórica oportunidad al unificar los títulos superwelter OMB, que ostenta en su haber, ante el actual monarca de esta categoría en la AMB, CMB y FIB, el estadounidense Jermell Charlo, con una promesa de «guerra» dentro del ring.

La velada que contiene este pelea se llevará a cabo en el AT&T Center de San Antonio, Texas, en los Estados Unidos, a partir de las 20:00, con transmisión del canal TyC Sports.

Se trata de un momento muy importante para el boxeo argentino, que ha tenido múltiples campeones y campeonas mundiales a lo largo de su historia, pero jamás desde la

creación de las cuatro entidades principales del deporte ha tenido alguien que tenga todos los cinturones al mismo tiempo.

«Creo que es lo más importante para mi equipo, para mí país, para seguir sumando cosas positivas para el boxeo argentino ante un gran rival. Estoy en mi mejor momento y disfruto de esto, entonces vamos a dejar todo para llevarnos la victoria y unificar», anticipó el oriundo de Isidro Casanova, en conferencia de prensa.

A sus 31 años, Castaño sabe de la importancia que representa no sólo para la Argentina, sino también para Latinoamérica, ya que ningún boxeador de esa región ha conseguido esta unificación colectiva.

«Vengo entrenando muy fuerte durante más de medio año. Hace mucho que estoy metiéndole duro y no tengo presión. Siempre fui visitante, me tocó ir de punto y terminé siendo banca, Voy a dejar todo para llevarme la victoria. Va a ser una guerra y vamos a demostrar por qué estamos acá, en el primer nivel, no los voy a defraudar», explicó sobre su preparación para alcanzar las 154 libras (69,853 kilos).

En números, Castaño tiene una campaña amateur de 181 victorias y cinco derrotas, más un récord profesional de 17 peleas ganadas (doce por nocaut) y un empate.

El bonaerense tiene el cinturón OMB, pero el de la AMB se le sacó por motivos administrativos, en una decisión que fue muy criticada por el ambiente.

De su lado, el estadounidense Charlo, también de 31 años pero un poco más alto que su rival con un 1,81 metros, hizo una campaña de 56 triunfos y 8 derrotas como amateur, a las que sumó como profesional 34 victorias (18 KO) con una sola derrota.

«Este es un gran reto y espero ser reconocido, Mi poder puede aparecer en cualquier momento, estoy preparado. El sábado lo verán», remarcó el norteamericano.