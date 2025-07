BOMBAZO EN BOCA: ASEGURAN QUE RIQUELME TIENE DEFINIDO QUIÉN SERÁ EL REMPLAZANTE DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

Riquelme y el abrazo del oso.

La situación de Boca Juniors no da para más: hace dos años que no juega la Copa Libertadores, hace más de 10 partidos que no gana y el futuro de Miguel Ángel Russo al frente está definido: se va y aducen un tema personal o el presidente del club, Juan Román Riquelme, lo echa, como hizo con todos los entrenadores que pasaron por su gestión.

Lo sucedido en el partido con Huracán, con el papelón de lo sucedido en el entretiempo con el cambio de Miguel Merentiel, y los once partidos sin ganar terminaron de definir la suerte de Russo.