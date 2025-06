BOMBAZO: CRISTIANO RONALDO REVELÓ QUE TUVO INVITACIONES DE ARGENTINA PARA JUGAR EL MUNDIAL DE CLUBES

El portugués reveló que tuvo invitaciones de Argentina para jugar el Mundial de Clubes (Video: AS TV).

Cristiano Ronaldo reveló que tuvo invitaciones de Argentina para participar en el Mundial de Clubes de la FIFA, sin precisar si se trató de Boca o River, y admitió que ve “muy difícil” la posibilidad de jugarlo junto a Lionel Messi en el Inter Miami, aunque no cerró por completo la puerta.

En la conferencia de prensa previa a la final de la Nations League entre Portugal y España, CR7 fue abordado por un periodista argentino que lo consultó sobre el desafío de ser compañero de Messi en la competencia que comenzará el sábado próximo en Estados Unidos.

“Bueno boludo, nunca se sabe…”, introdujo con complicidad y muy buen humor. Y luego contestó serio: “Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, así que cómo no se puede tener un cariño. He tenido invitaciones de Argentina para jugar el Mundial de Clubes”.

En medio de los rumores de su salida del Al-Nassr de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo estuvo en boca de todos como posible refuerzo para el Mundial de Clubes, que habilitó una ventana especial de transferencias para que sus participantes se puedan reforzar.

El DT de River, Marcelo Gallardo, fue consultado en una conferencia sobre la chance de incorporar el astro portugués y otras voces del ambiente del fútbol aseguraron que el delantero también fue un sueño proyectado por Boca.

Sin embargo, nunca se oficializó ninguna información al respecto hasta la declaración de hoy del propio Cristiano, quien admitió haber recibido propuestas de Argentina, pero sin especificar de qué club.

¿Messi y Cristiano juntos?

(Foto: REUTERS/Stringer)

Especificamente sobre la chance de sumarse al Inter Miami, el portugués respondió: “Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Ya tengo 40 años y nunca puedo decir: ‘de esta agua no beberé“. Pero lo veo muy difícil, ¿sabés?“.

“Me gusta mucho Argentina, nunca fui pero quiero ir, tengo mucho cariños por los argentinos y tengo cariño también por Messi. Fuimos rivales durante muchos años, siempre me trató bien, con mucho respeto como yo a él”, admitió.

Y finalmente recordó una anécdota que testifica esa relación: “Lo he dicho en un par de entrevistas. Hemos estado en el escenario durante 15 años. Me acuerdo que Messi no hablaba nada de inglés y en las galas yo le traducía cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer”.