BERNARDO SOLÁ: “EL GOBERNADOR DE SALTA DEBERÍA CONTESTARLE A PICHETTO”

Las expresiones estigmatizantes, y cargadas de ignorancia, del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien aseguró que “la música del norte no tiene nada que ver con la Argentina”, generó una fuerte indignación de todos los sectores. Uno de quien le respondió, y lo trató de “imbécil”, fue Bernardo Solá, dirigente radical salteño.

En diálogo con FM Infinito, Solá señaló que “la ignorancia es una cuestión que es atrevida, soberbia e imbécil. Leía una contestación brillante de Falú que habla del diputado multicolor. Muchos no saben, pero cuando dicen multicolor es porque fue menemista, kirchnerista, macrista. Defendió la 125, no quiso que salga ficha limpia porque él sostenía que la sentencia tenía que ser de última instancia y tenía que ser de la Corte y eso era lo que inhabilitaba a alguien para ser candidato. También decía que los problemas eran del neoliberalismo y después terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri”.

Indicó que “uno no sabe si es argentino, porque habla medio con un dialecto del sur de Italia, que ni se le entiende, y viene a hablar de tradiciones del norte cuando no sabe absolutamente nada. Por eso yo digo que la ignorancia muchas veces es estúpida y es atrevida”.

Recordó que “la guerra de la Independencia para liberarnos del rey de España, de lo que fue el Virreinato del Río de la Plata, finalizó con la batalla de Tumusla el 1 de abril de 1825, territorio del Alto Perú, que estaba a 175 kilómetros de La Quiaca. El ejército que derrotó al último virrey designado por España estaba constituido principalmente por tarijeños, chicheños y los refuerzos que llegaban desde Jujuy y Salta para librar esa batalla”.

Y agregó: “¿Por qué tras la liberación fueron Bolivia y Sucre los que proclamaron la constitución de un nuevo país que no formaría parte del territorio de lo que sería la República Argentina? Principalmente por el desinterés, la negligencia y miopía histórica de quienes gobernaban el puerto del Río de la Plata sobre la soberanía del territorio del Alto Perú.

Según Solá, cuando Pichetto habla de “charanguito”, no sabe que Jaime Torres, fue invitado a tocar en el teatro La Scala de Milán y en los grandes teatros del mundo. Incluso en el Colón, y este señor denota el charanguito. Cuando habla de que hemos paliado el hambre de Latinoamérica, yo no quiero ser repetitivo, pero este señor no sé si tiene dos generaciones de argentino, yo le puedo asegurar que los Taritolay, los Ancalay, los Mamaní, los Alankay, los Sarabia, Figueroa, son muchísimo más cercano a nuestra tierra y anterior a este señor Pichetto, y que provienen del Alto Perú”.

Y añadió: “Yo puedo permitir, y perdón la grosería, a un hijo de puta pero no a un tarado. Y este señor en esta entrevista se comportó como un verdadero tarado, un imbécil. Decir que desde el norte se ha cambiado la cultura es no conocer nada. Desde la independencia los gauchos de Güemes se sentaban alrededor del fogón. Eso es historia, eso es tradición. Este señor no tiene la más mínima idea de lo que significa la historia, de lo que significa la tradición”.

Por último, indicó que le gustaría que el gobernador Gustavo Sáenz, “que hace gala de ser un gran intérprete de guitarra, de charango, de cantar Rosa Rosa, que canta folclore, estaría muy bueno que le conteste y nos represente, por lo menos a esta parte del norte, a los salteños. Que nos represente contestándole como corresponde a este señor y que, la verdad, que se enjuague, se lave la boca para hablar de todos los que hacemos el norte salteño”.