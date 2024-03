BERGIA NEPAR “COMO SOCIEDAD CHAQUEÑA Y ARGENTINA, ES IMPRESCINDIBLE RECORDAR QUE LA UNIDAD NACIONAL Y EL FEDERALISMO SON FUNDAMENTOS SÓLIDOS SOBRE LOS CUALES DEBE SOSTENERSE NUESTRA ARGENTINA”

ESTUVIMOS PRESENTES JUNTO A LOS INTENDENTES DE EL ESPINILLLO, ZENON CUELLAR, LA ESCONDIDA ALFREDO CABALLERO Y MAKALLE, MARCELO ANGIONE COMO REPRESENTANTES DEL PUEBLO ELEGIDOS POR LA VOLUNTAD POPULAR DE LOS CHAQUEÑOS, EN EL QUINCUAGÉSIMO SEXTO INICIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PODER LEGISLATIVO.

En estos momentos cruciales que atravesamos como sociedad chaqueña y argentina, es imprescindible recordar que la unidad nacional y el federalismo son fundamentos sólidos sobre los cuales debe sostenerse nuestra Argentina. Defender estos principios no solo constituye un deber cívico, sino también un acto de profunda responsabilidad hacia las generaciones futuras.

Nos encontramos ante una realidad en la que los debates públicos se desvían del propósito de discutir ideas. En medio de tantas agresiones innecesarias, parece que hemos olvidado que los discursos de los líderes políticos son importantes porque permiten establecer la agenda pública, expresar diversas visiones y opiniones, motivar a la población y generar apoyo a determinadas políticas públicas.

El buen funcionamiento de nuestro sistema democrático depende en gran medida de la diversidad de voces que se expresan en nuestra comunidad y, por supuesto, del diálogo respetuoso entre los distintos actores de nuestra sociedad. Es imperativo que un discurso político se despliegue con la mayor riqueza posible y se utilice como herramienta para construir la unidad nacional, consolidar la paz interior y promover el bienestar general, tal como nos lo recuerda el Preámbulo de Nuestra Constitución.

El Gobernador dijo en su discurso “LA PLATA NO ALCANZA”, entendemos que el Gobernador haya realizado un análisis retrospectivo de los errores que pudieron cometerse, es importante resaltar que no se hizo mención alguna sobre el plan de ajuste asfixiante que está siendo implementado en las provincias por el Gobierno Nacional. No podemos ignorar la realidad de un Gobierno Nacional que está enfrentando a los gobernadores, castigando claramente a aquellos que no siguen el «plan motosierra».

“Mi palabra es un contrato moral, y los contratos se cumplen” fueron palabras dichas por el Gobernador, a la hora de acompañar proyectos que sirvan a los intereses y al bienestar de todos los chaqueños estaremos firmes acompañando, pero no vamos a tener la lengua atada cuando veamos que el “cambio” para que nuestra provincia crezca lo termine pagando el pueblo chaqueño.

Solo a través de este compromiso inquebrantable podremos construir una provincia equitativa y próspera para todos sus habitantes.

En estos tiempos desafiantes, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros valores fundamentales y el bienestar de nuestra amada provincia y de toda la Nación.

