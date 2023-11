BERGIA “CONVOCAMOS A LA GENTE QUE AMA MAKALLE QUE ACOMPAÑE A MARCELO”

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

En la jornada de miércoles el equipo de NEPAR CHACO encabezado por el Diputado Juan José Bergia acompañó a candidato a intendente de Makalle Marcelo Angione, participaron de varias actividades y el acto de cierre.

en las actividades como muestran las imágenes estuvieron , MARCELO ANGIONE candidato a intendente de la Lista 606 ,JAVIER ABATE candidato a presidente del Consejo, TRINIDAD MELISA RAMÍREZ, HÉCTOR ALFONSO, LORENA RÍOS, RUBÉN GÓMEZ SORIA y MATÍAS ALEGRE candidatos y candidatas a concejales.-

En la alocución el diputado Juan José Bergia presidente del NEPAR lista 606 expreso “convocamos a todos los peronistas, radicales, independientes; convocamos a hombres y mujeres que aman MAKALLE a acompañar esta gestión exitosa, que acompañen a Marcelo Angione”.

BERGIA AGREGO “Marcelo quiere continuar con la intendencia pensando en el otro, pensando en el pueblo, pensando en la gente, no podemos gobernar si no tenemos el oído en el otro. Más allá de los partidos tradicionales hoy hay nueva generación de dirigentes que brindan una propuesta electoral abarcativa para todos y todas, pedimos el compromiso y nos comprometemos hacer lo que estamos haciendo trabajar para todos y todas sin bandería política, solamente con la bandera de Makalle como estandarte, el domingo no es un día más para Makalle, es un día en el cual cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tienen la responsabilidad de trabajar con la responsabilidad que amerita una elección bisagra que le puede dar a este partido que abre los brazos a distintos sectores a seguir transformando esta hermosa localidad”.

Relacionado