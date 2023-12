BEATRIZ BOGADO Y FUENTES CASTILLO INGRESAN AL TRIBUNAL DE CUENTAS

Los nombramientos fueron aprobados en Sesión Especial.

Este miércoles tuvieron lugar las últimas Sesiones Ordinaria y Especial del Poder Legislativo. En ese marco y previo al tratamiento de los temas previstos, se aprobaron los nombramientos en el Tribunal de Cuentas.

En la Sesión Especial se aprobaron los pliegos para cubrir los cargos vacantes correspondientes como miembros del Tribunal de Cuentas. El interbloque Frente Chaqueño propuso a Beatriz Bogado, ex diputada provincial y secretaria general de UPCP. Desempeñó varias funciones en el Poder Ejecutivo.

El bloque Juntos por el Cambio propuso Juan José Antonio Fuentes Castillo, contador, oriundo de Sáenz Peña, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. Tiene experiencia en el sector público y en el sector privado. Fue gerente de administración y administrador del Instituto Privado Santa María, asesor de la Cámara de Diputados del Chaco, subsecretario de Recursos de la Municipalidad de Sáenz Peña y concejal, entre otras actividades.

Luego fueron presentadas las renuncias de los diputados Leandro Zdero, gobernador Electo, y Alejandro Aradas, quien presidirá el Concejo municipal de Resistencia. Por este motivo, se convocó a los diputados suplentes para que ocupen sus bancas por lo que resta de sus respectivos mandatos.

LEYES SANCIONADAS

Entre las leyes sancionadas en Sesión Ordinaria se encuentran la modificación de la ley de reconocimiento a ex Combatientes, con el objeto de incluir a ex soldados movilizados y no movilizados, en iguales condiciones que a los soldados ex combatientes.

Se estableció como Ley el pago de una pensión graciable mensual y vitalicia a Bomberos Voluntarios de Chaco, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.