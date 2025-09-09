BARRANQUERAS ALLANAMIENTOS POR LESIONES CON ARMA DE FUEGO: UN MENOR DEMORADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Incautaron varios elementos.

Este martes a las 8, los efectivos de la Comisaria Tercera de Barranqueras realizaron una serie de allanamientos en una causa por supuesta lesiones con arma de fuego.

En uno de los domicilios ubicado en avenida Nicolás R. Acosta e/calle Carlos Hardy y Avenida Edison, allí secuestraron 14 envoltorios de cocaína con un peso total de 3,3 gramos tres reflectores de alumbrado público y un tubo de gas de 10 kilos.

Por otra parte en una vivienda ubicada por Pasaje Tatané al 1600 aproximadamente, demoraron al presunto autor un adolescente de 16 años, que fue puesto a disposición del Juzgado del Menor de Edad y Familia en turno.

En tanto en otra casa ubicada en calle Ceibo al 1520 incautaron tres reflectores para alumbrado público.

