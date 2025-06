BAJAS TEMPERATURAS: CUIDAR LA ENERGÍA ES CUIDAR AL CHACO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

SECHEEP refuerza su campaña de invierno con acciones en hogares y en escuelas, ante la ola polar.

La iniciativa incluye recomendaciones prácticas para enfrentar el frío sin derroches eléctricos, consejos para cuidar a las mascotas y actividades educativas en escuelas de distintos puntos de la provincia.

En casa, pequeños hábitos pueden marcar una gran diferencia: cerrar puertas y ventanas, consumir comidas calientes, abrigarse en capas, moverse dentro del hogar para activar la circulación y mantener la temperatura interior en torno a los 20°C. Además, se destaca el llamado a evitar el consumo invisible, generado por artefactos enchufados sin uso como cargadores, cafeteras o consolas en modo espera. Desconectarlos puede ayudar a reducir significativamente el consumo y su impacto en la factura.

Más educación, más conciencia: El Viaje de la Energía llega a escuelas y ferias

Como parte de su compromiso con la educación energética, SECHEEP continúa recorriendo instituciones educativas con el programa “El Viaje de la Energía”, una propuesta interactiva que explica de forma lúdica y didáctica cómo se genera, transporta y cuida la electricidad. Esta semana, en el marco de la Semana de las Ferias de Ciencias, se participó en el Día de los Clubes de Ciencias y en múltiples actividades en escuelas de toda la provincia.

Un ejemplo destacado fue la participación en la Escuela EEP N.º 140 “Regimiento de Patricios” de Villa Ángela, donde estudiantes de séptimo grado presentaron su proyecto de feria de ciencias basado en la campaña de ahorro de energía, lectura de la factura y análisis del consumo en kWh. El trabajo fue reconocido con el primer lugar en la instancia institucional. Desde SECHEEP se felicita a todo el grupo por su compromiso y creatividad.

“Es realmente asombroso el interés que muestran los estudiantes en aprender sobre la energía y el consumo responsable. Enseñar desde temprana edad sobre estos temas es clave para construir una cultura energética más consciente y sostenible”, expresó Hilario Bistoletti, presidente de SECHEEP.

Mascotas y frío: también necesitan cuidados

Durante el invierno, las mascotas también necesitan abrigo y atención. Los perros no deben dormir a la intemperie, y es importante mantener sus camas alejadas de estufas para evitar accidentes. En el caso de los gatos, que suelen buscar fuentes de calor, se recomienda brindarles refugios secos con mantas y no obligarlos a usar ropa si no la toleran. El objetivo es ofrecer calor seguro, sin riesgos para los animales ni para los hogares.

Atención ante el frío extremo

Si ves a alguna persona en situación de calle en la ciudad de Resistencia, podés solicitar asistencia llamando a los números habilitados por el Ministerio de Desarrollo Humano: 362-4337439 o 362-4336377. La atención está disponible las 24 horas.

Centros de contención disponibles:

* Formosa 634

* Fortín Alvarado 336

* Santa Fe 461

* Hogar de Tránsito N.º 1: Padre Cerqueira 1780

* Parador Nocturno: Av. San Martín 735

-Oficina de abordaje psicosocial: Vedia 352.

