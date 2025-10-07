AVANZAN LAS OBRAS DE LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE CANALES POR AVENIDA GÜEMES

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Secretaría de Servicios Públicos continúa con las tareas de mantenimiento y limpieza de los canales de desagüe.

En esta oportunidad, se lleva adelante la remoción de sedimentos en los ductos y la reparación de bocas de inspección, con el objetivo de optimizar el drenaje del agua pluvial en ese sector de la ciudad.

👷‍♂️ Personal municipal ejecuta estas tareas que permitirán evacuar con mayor rapidez las aguas de lluvia, reduciendo los riesgos de anegamientos.

El secretario de Obras Públicas supervisó el avance de los trabajos y destacó:

“Es indispensable realizar este tipo de obras de infraestructura. Con estos trabajos lograremos evacuar la masa hídrica en menor tiempo y mejorar el escurrimiento general de la zona”.

