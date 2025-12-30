AVANZA LA LIMPIEZA DE CANALES Y CUNETAS EN LA CIUDAD

🧹🚜

La Secretaría de Servicios Públicos continúa avanzando con los trabajos de limpieza de canales y cunetas. En esta oportunidad, las tareas se desarrollaron sobre la prolongación Perón, en dirección al barrio Primero de Octubre.

Estas intervenciones también se realizan de manera permanente en otros sectores de la ciudad, dando respuesta a los pedidos y necesidades planteadas por los vecinos, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos.

Asimismo, desde la Secretaría de Obras Públicas se solicita la colaboración de la comunidad para mantener las cunetas y alcantarillas limpias, libres de malezas y residuos. 🗑️🌱

El compromiso ciudadano es fundamental y representa un aporte clave para el bienestar de todos y el correcto funcionamiento del sistema de desagües pluviales. 💧🤝

Municipalidad Juan José Castelli

Pío Oscar Sander

Ismael Pablo Barnes

Rubén Oscar Chávez

#MunicipioDeTodos

#intendenciapíosander

