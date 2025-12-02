Auto nuevo para Franco Colapinto en 2026: Alpine confirmó cuándo presentará el A526

Aston Martin salió rápidamente a desmentir cualquier retraso, pero los comentarios desde la pista refuerzan la confianza sobre la solución alemana: pilotos comovienen destacando desde hace meses la fiabilidad y el rendimiento del motor Mercedes, que también impulsará a

El cambio de proveedor de motores implica un giro profundo para el equipo francés después de un 2025 muy complejo con el A525, considerado uno de los autos menos competitivos de la parrilla. La llegada del motor Mercedes, junto con su caja y suspensión, abre una perspectiva completamente distinta para Colapinto, que afrontará su segundo año en la Fórmula 1 con un panorama más alentador.

La temporada 2026 será una bisagra para la categoría: autos y neumáticos más pequeños, aerodinámica modificada y unidades de potencia divididas en un 50% de combustión y 50% de energía eléctrica. El salto técnico impide sacar conclusiones definitivas hasta que los autos rueden en Barcelona y, luego, en la pretemporada de Bahréin. Recién entonces se empezará a revelar cuán competitivo puede ser el proyecto Alpine–Mercedes en la nueva era de la Fórmula 1.