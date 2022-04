AUDIO E IMÁGENES URGENTE EL SAUZALITO JUEZA SANDRA PEREZ “ME PEGARON A MI Y A UN AUXILIAR, ME TIENEN ENCERRADA PRIVADA DE LA LIBERTAD”

En comunicación telefónica con Jorge director de DIARIO SHOPIE la Jueza SANDRA PEREZ le envió un audio llorando donde dice “ HOLA ALE estoy re mal , justo pensaba en vos, contarte lo que paso y no me siento muy bien, ME ATACARON el grupo acampante en el Juzgado de Paz, me pegaron, le pegaron a mi auxiliar, estamos encerrado privado de la libertad, tenemos fuego en la puerta , no podemos salir, ahora bloquearon todo, y ahora un grupo se dirigen hacia el negocio de mi marido, no se en que va a terminar todo”.

AMPLIAREMOS

ACAMPANTES IMAGENES de la noche anterior.

Relacionado