ATROPELLÓ Y MATÓ A SU NOVIO, PERO SIEMPRE DIJO QUE FUE SIN QUERER: AHORA ESTÁ PRESA POR ATACAR A SU MARIDO

Julieta Silva, la mujer que fue condenada a 3 años y 9 meses de prisión en 2018 por haber atropellado y matado a su novio, fue detenida nuevamente este jueves acusada de haber golpeado a su actual marido.

Silva fue imputada por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y según indicaron desde la fiscalía que investiga el caso, tras tomar las primeras medidas de prueba, se solicitó que quede detenida con prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Según informó la Fiscalía de Instrucción N°2 de San Rafael, la investigación comenzó luego de que la pareja de Silva, con quien está casada y tiene una hija de un año, realizara una denuncia por agresiones. En cuanto la policía llegó a la casa del matrimonio, los agentes pudieron comprobar las lesiones en el cuerpo del denunciante.

De esta manera, se ordenó una medida de prohibición de acercamiento a Silva, mientras avanzaban las primeras pericias con la toma de testimonios y los estudios solicitados ante el Cuerpo Médico Forense.

Una vez reunidas las pruebas, la fiscalía la imputó por “lesiones leves agrabadas por el vínculo” en contra de su marido. A su vez, la acusada realizó una denuncia en la Unidad Fiscal de Género, la cual fue sumada a la investigación en curso.

En 2018, Julieta Silva fue condenada a 3 años y 9 meses de cárcel por la muerte de su novio, Genaro Fortunato. (Foto: TN)

La muerte de Genaro Fortunato por la que Silva fue condenada

En la madrugada del 9 de septiembre de 2017, Genaro Fortunato murió a la salida del boliche “La Mona” de San Rafael, en Mendoza. En ese lugar, había discutido con Julieta Silva, quien era su pareja, y al salir, ella se subió a su auto y él intentó impedir que se fuera.

De acuerdo al testimonio de un cuidacoches, el joven se puso delante del vehículo y hasta intentó subirse al capot con tal de detenerla. En ese momento, la mujer arrancó el auto y atropelló a su novio. Después, dio un giro en U y volvió a pasarle por encima, cuando ya estaba en el piso.

En su declaración, ella aseguró no haberlo visto porque estaba “muy oscuro, llovía y no tenía puestos sus anteojos”. “Tuve la sensación de que había pisado un pozo y seguí”, dijo ante el juez.

El testigo que presenció la escena se acercó a Silva, le hizo señas y le advirtió que había atropellado a Fortunato. “No le creía porque no había nadie más ahí. Me bajé con la llave del auto en la mano, lo vi en el piso a la derecha. No podía entender cómo estaba ahí. Volví al auto y llamé al 911. No entendía nada”, sostuvo en el juicio.

Silva fue condenada por atropellar dos veces a su novio en 2017. Sin embargo, ella nunca admitió que fue con intención. (Foto: TN)

En septiembre de 2018, los jueces Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle condenaron a Julieta Silva a 3 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Genaro Fortunato. Para el Tribunal, la mujer atropelló al joven, pero lo hizo sin intención de matarlo.

En la última jornada del juicio, Silva se negó a hacer uso de sus últimas palabras. En su lugar, fue Graciela Linares, la mamá de la víctima, quien sí habló. Ese día, se dirigió directo a la acusada: “¿Por qué Julieta?, Genaro te quería».