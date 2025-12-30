ATENCIÓN AL PÚBLICO: EL IPDUV TRABAJA CON GUARDIAS MÍNIMAS, DURANTE EL RECESO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

_Rige hasta el 30 de enero con guardias mínimas de 8 a 12 para trámites urgentes y servicios esenciales._

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recordó que se encuentra vigente un esquema especial de atención al público, en cumplimiento del Decreto N.º 1839/2025 dictado por el Gobierno del Chaco, con motivo del receso administrativo.

Desde el organismo provincial se informó que, hasta el 30 de enero, la atención se realizará mediante guardias mínimas en el horario de 8 a 12, con el objetivo de garantizar la continuidad de los trámites urgentes y los servicios esenciales.

La normativa establece que el personal de la administración pública debe hacer uso de la Licencia Anual Ordinaria 2025, mientras que cada dependencia reorganiza sus tareas con el personal estrictamente indispensable. En este marco, el IPDUV atiende únicamente gestiones impostergables, las cuales serán definidas por las autoridades competentes a través del instrumento legal correspondiente.

Desde el Poder Ejecutivo provincial remarcaron que la medida busca ordenar el funcionamiento de la administración durante el receso estival, asegurar la atención de los trámites esenciales y, al mismo tiempo, garantizar el derecho al descanso anual de los trabajadores estatales.

