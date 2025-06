ASÍ ES LUCILA, LA HERMANA DE FRANCO MASTANTUONO QUE TAMBIÉN BRILLA EN EL DEPORTE

Lucila Mastantuono, hermana del talentoso futbolista Franco Mastantuono, ha comenzado a destacarse en el ámbito deportivo, siguiendo los pasos de su hermano. A pesar de mantener un perfil bajo, ha demostrado habilidades notables en el atletismo, especialmente en pruebas de velocidad y salto en largo. Su dedicación y disciplina la han llevado a competir en torneos provinciales, donde ha obtenido resultados prometedores. La influencia de Franco Mastantuono en su vida es evidente, ya que ambos comparten una pasión por el deporte y el compromiso con la excelencia.

Franco y Lucila junto a sus hermano y padres cuando eran pequeños

Desde temprana edad, Lucila mostró interés por diversas disciplinas deportivas, pero fue en el atletismo donde encontró su verdadera vocación. Su rutina de entrenamientos es rigurosa, combinando sesiones de pista con preparación física general. El apoyo de su familia, en especial de Franco Mastantuono, ha sido fundamental en su desarrollo, brindándole consejos y motivación constante. La relación entre los hermanos es cercana, compartiendo experiencias y aprendizajes que fortalecen su vínculo tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

Así de linda está hoy Lucila Mastantuono

Lucila aspira a representar a su provincia en competencias nacionales, y no descarta la posibilidad de integrar la Selección en un futuro cercano. Su progreso ha captado la atención de entrenadores y especialistas, quienes ven en ella un potencial considerable. Al igual que Franco Mastantuono, Lucila lleva con orgullo los colores de River, club del cual ambos son fervientes seguidores. La historia de estos hermanos demuestra cómo la pasión y el esfuerzo pueden ser compartidos y cultivados en familia.

La familia siempre estuvo unida acompañando a sus hijos en sus facetas deportivas

Franco Mastantuono comparte sus sueños y experiencias en una entrevista exclusiva

Por otro lado, Franco Mastantuono, la joven promesa de River Plate, compartió recientemente sus aspiraciones y vivencias en una entrevista. El mediocampista expresó su deseo de conquistar la Copa Libertadores con River, destacando la importancia que tiene este objetivo en su carrera: “Sueño con muchas cosas, quiero ganar la Copa Libertadores con River. La tuvimos muy cerca el año pasado”.

Durante la conversación, Franco Mastantuono reflexionó sobre su crecimiento en el fútbol profesional y la influencia de sus entrenadores, Martín Demichelis y Marcelo Gallardo. Agradeció la confianza que ambos depositaron en él y resaltó la importancia de mantenerse enfocado en sus objetivos: “Con Marcelo hablé antes de Navidad, tuve una charla con él. Me deseó suerte, con Hernán Buján, nos escribió a todo el equipo y hablamos ahí”.

Finalmente, Franco Mastantuono abordó el tema de la fama y cómo ha manejado la atención mediática desde su irrupción en el primer equipo de River. Confesó: “La fama es algo que nunca me imaginé. Yo soñaba con ser jugador de fútbol, pero no famoso. No disfruto la fama, pero sí el cariño de los chicos. Sentir eso me hace muy feliz”.