ASESINÓ A SUS DOS EXMARIDOS EN UN MISMO DÍA Y FUE DETENIDA: AFIRMAN QUE «FUE PLANEADO»
Los crímenes tuvieron lugar en Florida, Estados Unidos, donde la mujer, identificada como Susan Avalon de 51 años, decidió acabar con la vida de los hombres mediante disparos de armas de fuego. Uno de ellos mantenía una deuda de u$s4.000 por manutención infantil.
Avalon había estado casada con la víctima y tuvieron una hija, que actualmente tiene 15 años y vivía con él. Se habían divorciado hace 11 años y, según pudieron saber los investigadores, él le debía unos u$s4.000 en manutención infantil.
El segundo homicidio de Susan
Al arribar a la propiedad de Susan, los efectivos encontraron a la mujer lavando su auto en la puerta y, mientras la interrogaban sobre las últimas horas de su accionar, identificaron que ella hacía referencia a una visita reciente a otra expareja suya, un hombre que residía en la ciudad de Tampa.
Por su parte, el actual novio de Avalon aportó datos relevantes al señalar comportamientos inusuales de ella previos a los hechos, lo que reforzó las sospechas sobre la mujer, que fue detenida acusada de homicidio en segundo grado.