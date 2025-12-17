PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Esta madrugada, los agentes de la Comisaría Duodécima Metropolitana fueron hasta una casa donde hallaron a una mujer sin signos vitales y a un hombre que habría intentado quitarse la vida. Se sospecha de un femicidio seguido de intento de suicidio, por lo que el hombre quedó con custodia policial en la sala de Shock Room del Hospital

El crimen ocurrió en el barrio Villa Río Negro, en Resistencia. La mujer fue identificada como Erica Cecilia Fernández, de 43 años, portera de la Escuela Primaria 835. La fiscalía en turno dispuso que su cuerpo sea trasladado al Instituto Médico de Ciencias Forenses (IMCIF), para realizar la autopsia correspondiente y determinar su causa fehaciente de deceso, aunque ya existen varias sospechas de un presunto femicidio.

Por su parte, el sospechoso de 41 años quedó internado en el hospital con un diagnóstico de “trastorno del sensorio, herida cortante en la muñeca y escoriaciones múltiples”. Un Sargento Primero de la policía lo custodia debido a las sospechas sobre su posible responsabilidad en la muerte de la ciudadana. Cabe destacar que no se hallaron antecedentes de denuncias por violencia de género. La causa quedó a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.