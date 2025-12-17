ASEGURAN QUE RIVER CONTACTÓ A LIONEL MESSI: «PENSÓ EN JUGAR EN LA ARGENTINA»
El mejor jugador del mundo se encuentra en el país para pasar las fiestas, en pleno parate con Inter Miami.
Esta chance parece todavía más oportuna en este caso, teniendo en cuenta que este parate que tendría el rosarino de casi tres meses se da en cercanías del Mundial 2026.
Al parecer, el periodista que suele cubrir a River se refirió a pasados mercados de pases, como el pasado, donde el parate del capitán fue incluso mayor, teniendo en cuenta que Inter Miami quedaba fuera de competencia en instancias previas.
Al respecto, el conductor Mariano Closs lamentó que «no da la impresión de que vaya a venir a jugar a la Argentina», mientras que Esteban Edul sostuvo que «si hay que pensar en un futuro después de Inter Miami, hay que pensar en Barcelona».