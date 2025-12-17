ASEGURAN QUE RIVER CONTACTÓ A LIONEL MESSI: «PENSÓ EN JUGAR EN LA ARGENTINA»

Tras consagrarse campeón en Inter Miami, Lionel Messi regresó a la Argentina para pasar las fiestas en Rosario junto a su familia, y mientras se debate sobre su futuro inmediato en la previa al Mundial 2026, se conoció un contacto de River para contratarlo, en lo que pudo haber sido una bomba total del mercado de pases.

La presencia de Ángel Di María en Rosario Central o la de Leandro Paredes en Boca reavivaron el debate sobre si el mejor jugador del mundo en algún momento pasará por el fútbol argentino antes de cerrar su exitosa carrera.

«Que lo pensó, lo pensó», reveló Renato Della Paolera en ESPN sobre la posibilidad de que Messi jugara en la Argentina, algo que al parecer, por ahora, no parece estar en los planes de la «Pulga». , revelóensobre la posibilidad de que Messi jugara en la Argentina, algo que al parecer, por ahora, no parece estar en los planes de la «Pulga».

Vale recordar que cerrada la temporada de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Messi no tendrá actividad oficial hasta fines de febrero, por lo que tal como ocurrió el año pasado, comenzaron los trascendidos sobre un posible préstamo para sumar minutos, algo incluso estipulado en los contratos del fútbol estadounidense.

Esta chance parece todavía más oportuna en este caso, teniendo en cuenta que este parate que tendría el rosarino de casi tres meses se da en cercanías del Mundial 2026.