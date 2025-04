ASEGURAN QUE VIVIANA CANOSA ESTÁ AMENAZADA Y PIDEN CUIDARLA «PARA NO SER LA NUEVA NATACHA JAITT»

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

«Lo que empezó como una cuestión farandulera, chimentera, se volvió más rápido de lo esperado en algo oscuro, feo, peligroso». ¿Quién lo dijo? Jorge Rial. ¿A qué se refería? Al escándalo que se armó el viernes cuando Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de muchas cosas, pero sobre todo de estar con menores. Con el correr de las horas, del fin de semana y del lunes, el chisme del robo de dinero y de la pelea entre dos famosas pasó a ser una causa que ya se tramita en la justicia.

Esta mañana -martes 15 de abril- la conductora de Canal 13 (hay que decir la verdad y señalar que el rating de su programa prácticamente se triplicó después de un arranque muy tibio) se presentó con su abogado en los famosos Tribunales de Comodoro Py para declarar como denunciante ante el -también famoso- fiscal Stornelli. Al salir de allí la esperaban más periodistas de los que aguardan, por ejemplo, por la palabra del presidente Milei cuando sale de un acto público. Tremendo.

Canosa no les dijo mucho a sus colegas. Solamente que había apurado la declaración (que iba a efectuar el miércoles) porque durante la noche o la madrugada «recibí mensajes fuertes». Y aunque no aclaró el contenido de esos mensajes, quedó claro que no eran invitaciones a jugar al truco, a tomar unos mates o a ver una serie de plataforma. «Deben ser amenazas» arriesgaron en Puro Show, el programa de Pampito. «¿Fueron amenazas de muerte?» le preguntaron a ella mientras se subía al auto. No contestó, pero todo tuvo ese aroma.

Mercedes Ninci se jacta de ser la periodista «con las mejores fuentes del ámbito tribunalicio». Y aunque no estuvo en el despacho donde la tomaron declaración por cuatro horas, le pasaron que Canosa transcurrió todo ese tiempo «nerviosa y asustada», lo que dio más sustento a la idea de que los textos que recibió en las horas previas a su presentación fueron, cuanto menos, «intimidantes y atemorizadores».

VIVIANA CANOSA ESTA AMENAZADA Y PIDEN CUIDARLA PARA QUE NO SEA «LA PROXIMA NATACHA JAITT»

En un momento, incluso, en medio del terremoto en el que se convirtió la farándula en las últimas horas (Wanda, La China, Icardi y todos ellos quedaron en un segundísimo plano con todo esto) empezó a escucharse otro nombre muy de este ambiente: el de Natacha Jaitt. Puntualmente, se pidió que se cuide a Canosa «para que no sea la próxima Natacha».

¿Qué pasó con Natacha? Una noche fue al programa de Mirtha Legrand y denunció la existencia de una enorme red de pedofilia que integraban famosos vinculados a la farándula, el periodismo, el empresariado, el fútbol y los negocios. ¿Cómo terminó ella? Apareció muerta en la madrugada del 23 de febrero de 2019 en una habitación del boliche Xamandú, en Tigre. ¿Murió o la mataron? Nunca se determinó, aunque siempre se sospechó de un vínculo con lo que contó aquella vez. Y ahora justo Canosa se mete con lo mismo, con el tráfico de menores. No más preguntas señor juez.