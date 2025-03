ASEGURAN QUE JESICA CIRIO Y MARTÍN INSAURRALDE SE HABRÍAN RECONCILIADO TRAS LA DETENCIÓN DE ELÍAS PICCIRILLO

El martes pasado, Elías Piccirillo, marido de Jesica Cirio, fue detenido tras ser implicado en una causa por estafa y robo. El financista de criptomonedas fue denunciado por Francisco Hauque, un empresario que lo acusó de deberle 6.5 millones de dólares ($6.530.000.000).

Casi una semana después del hecho, Cora Debarbieri contó en A la tarde (América) que habló con Victoria Xipólitakis, quien le confirmó que la conductora se reconcilió con su exmarido, Martín Insaurralde, con quien estuvo casada durante 10 años.

“Dijo Xipolitakis que lo chequeó con tres fuentes. Hoy hablé con Victoria y me dijo: ‘Cora, las fuentes son realmente muy confiables’”, aseguró la panelista

Luego, la periodista describió una situación que le llamó poderosamente la atención: “Me llama la atención que le escribí a Jesica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Estamos hablando de un tema delicado como para que ella no quiera contestar”.

El abogado de Jesica Cirio contó el mal momento que vive la modelo tras la detención de Elías Piccirillo

En diálogo con TN Central, el abogado de la conductora, Claudio Caffarello, aclaró cómo está la situación judicial y anímica de su clienta.

“Ella judicialmente no está ni investigada ni imputada por ningún tipo de participación en la conducta que, sí, sabemos todos, se le imputa a un marido, por qué lo digo así, porque ya los trámites de divorcio están iniciados”, confirmó Caffarello sobre el vínculo entre Cirio y Piccirillo.

Sobre el estado anímico de la conductora, el letrado manifestó: “Ella está conmovida, no es una situación fácil. Pero, bueno, ya está, es lo que vive y está afrontándola”.

Respecto a los bienes de Cirio, que se dijo en las últimas horas que tiene 42 departamentos, su abogado explicó: “Las declaraciones juradas de la señora Cirio están agregadas en la otra causa, la que ustedes recién aludieron, y que obviamente, por razones obvias, no voy a exhibir, ni voy a enumerar. No es eso que están diciendo ahí. Ahí no hay 42 departamentos”.

“Está conmocionada. Es muy fuerte lo que está viviendo. Está conmocionada, es una situación muy fuerte, en la que ella es absolutamente ajena, la salpica desde lo público, por supuesto, desde lo mediático”, cerró Caffarello.