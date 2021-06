ARROYO: «ESTAMOS HACIENDO UNA ENORME TAREA EN LO ALIMENTARIO Y EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRABAJO»

Como parte de las actividades realizadas en el marco de la amplia agenda desarrollada en la provincia junto al gobernador Jorge Capitanich, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, participó de la entrega de equipamiento, herramientas y créditos no bancarios en Fontana y destacó que «estamos haciendo una enorme tarea en lo alimentario y en la reconstrucción del trabajo». Los beneficios fueron destinados a emprendedores de rubros muy variados, desde la gastronomía hasta la sublimados, pasando por horticultores y cooperativistas del rubro textil.

«El objetivo es que las personas cuenten con máquinas, herramientas y capacitación, para que puedan desarrollarse en sus actividades cotidianas; todo en el marco del Programa Potenciar Trabajo, que se inicia con la percepción del 50% de un Salario Mínimo Vital y Móvil», comentó el titular de la cartera nacional en contacto con Radio Provincia. Arroyo remarcó que las acciones se realizan en todo el país, tendiendo una mano a los sectores más postergados y golpeados por las vicisitudes económicas y la pandemia. «Esta es una política federal, mi tarea es una la asistencia alimentaria, por un lado, y el trabajo, por el otro, que es precisamente lo que vinimos a promover en el Chaco hoy», aseguró.

Escenario nacional

En cuanto a la coyuntura nacional, en plena emergencia sanitaria y económica, el ministro de Desarrollo Social subrayó que «la vacunación está avanzando», sin olvidar que «hay mucha gente que fue afectada por la pandemia pero que se va recuperando». «Las vacunas se están aplicando, claramente, de hecho hoy en el Chaco se están aplicando a los mayores de 18 años; en consecuencia, hay mucha gente que la pasa mal pero también mucha esperanza», analizó.

En este escenario, a pesar de que la prioridad continúa siendo la lucha contra la COVID-19, Arroyo reflexionó sobre reciente surgimiento de discursos beligerantes desde algunos sectores de la oposición, que evidencian el inicio de la campaña proselitista. «La verdad es que no le doy mucha entidad a este tipo de expresiones, la sociedad es más que la política, nosotros tenemos claro que la prioridad es vacunar y en eso estamos; no me engancho en las idas y vueltas de los discursos políticos», aseguró.

Estado presente

El ministro de Desarrollo Social de la Nación sostuvo que, a pesar de las dificultades, «el Estado está presente, hemos ampliado la cobertura de la Tarjeta Alimentar, con una inversión mensual en todo el país de 18.000 millones de pesos que mueven la actividad económica». «Con esto, se fomenta el consumo de productos chaqueños, estuvimos recorriendo la oferta para personas celíacas, insistimos con el consumo de leche, carnes y verduras; es una tarea muy importante la que estamos haciendo en lo alimentario y en el trabajo», expuso.