ARRANCARON LAS ELECCIONES EN EL INSSSEP: SE PODRÁ ELEGIR ENTRE 14 LISTAS
Un total de 104.634 afiliados activos y 46.491 pasivos están en condiciones de emitir su voto a lo largo de la jornada de este jueves 30.
Desde las 8 de este jueves se habilitaron las urnas para que los afiliados del Insssep puedan comenzar la votación de los próximos vocales activos y pasivos, más síndico, quienes conformarán el futuro Directorio de la obra social por 4 años.
El sufragio está previsto que dure hasta las 18 horas, en todo el territorio provincial.
Para el viernes 2 de enero del 2026 está prevista la asunción de las autoridades electas, de acuerdo al cronograma electoral.
En total, fueron confirmadas por la junta electoral 14 listas, conformando un ampliado abanico para la elección de los afiliados.
DÓNDE VOTAR
Debes ingresar a https://padron.insssep.gob.ar/Consulta/Consulta
LAS LISTAS
✅AHORA VOZ AFILIADO
- Vocales Activos: Avalos, Claudia Noemí – Toledo, Martin Fidel
- Vocales Pasivos: Agüero, Raúl Modesto – Toledo, Martin Fidel
- Síndicos: Pruncini, Hector Osvaldo – Ponce León, Gustavo Fabián
✅INSSSEP ES TUYO
- Vocales Activos: Ríos, Joaquín Gabriel – Núñez, Clara
- Vocales Pasivos: Vazquez, Nancy Miriam – Esquivel, Gumercindo
- Síndicos: Toledo, Ana Maria – Farías, Karen Valeria
✅UNIDOS POR EL INSSSEP
- Vocales Activos: Sánchez, Paola Patricia – Cabral, Laura Cecilia
- Vocales Pasivos: Sotelo, Palmira Antonia – Cuenca, Carmen Beatriz
- Síndicos: Gómez, Carlos Enrique – Monzón, Raúl Oscar
✅FUERZA Y UNIDAD POR INSSSEP
- Vocales Activos: Duarte, Laura Nélida – Osuna, Tomás
- Vocales Pasivos: Nuñez, Sergio Ramón – Escobar, Ricardo Rubén
- Síndicos: Portal, Basilia Damiana – Gaona, Luis Alberto
✅POR SIEMPRE INSSSEP
- Vocales Activos: Sisterna, Ángel Isidro – Gómez, Elba Beatriz
- Vocales Pasivos: Ramírez, Sonia Viviana – Zweifel, Miguel Ángel
- Síndicos: Gerez, Claudio Arnaldo – Vargas, Sandra Mabel
✅JUNTOS PARA CUMPLIR
- Vocales Activos: Basualdo, Marcelo Cristian – Gómez, Jorge Damian
- Vocales Pasivos: Herrera, Enrique Ernesto – Barrios, Sergio
- Síndicos: Fernández, Carlos Ramón – Rey, Eliana Yamila
✅RECUPEREMOS INSSSEP
- Vocales Activos: Montenegro, Pedro Miguel – Córdoba, Jorge Rubén
- Vocales Pasivos: Rey, René Alberto – Ayala, Demetrio
- Síndicos: Gómez, Héctor Marcelo – Sena, Erasmo Jorge Eduardo
✅FUERZA INSSSEP
- Vocales Pasivos: Fernández, Liliana Mercedes – Vega, René Daniel
- Síndicos: Torres, Graciela Alicia – Amarilla, Julio Argentino
✅AFILIADOS CON VOZ Y VOTO
- Vocales Activos: Gómez, Walter – Gómez, Nanci Carolina
- Vocales Pasivos: Foutel, Rosana – Luque, Roberto Carlos
- Síndicos: Tello, Miriam Delfina – Hauptmann, Catalina Esther
✅INSSSEP PUEDE
- Vocales Activos: Landriel, German Matías – Mercadin, Mariela
- Vocales Pasivos: Troncozo, Griselda Wilma – Jacquet, Miriam Liliana
- Síndicos: Galeano, Zulma – Romero, Fernando Javier
✅CUMPLIR Y HACER CUMPLIR
- Vocales Activos: Cabral de Alarcón, Delia Alicia – Godoy, Liliana Ester
- Vocales Pasivos: Mencía, Justo Orlando – Almirón, Pablo
- Síndicos: Palacios, Silvia Verónica – Alarcón, Mario Samuel
✅GREMIOS PARA RECUPERAR EL INSSSEP
- Vocales Activos: Aguilar, Walter Horacio – Báez, Diego Ernesto
- Vocales Pasivos: Senof, Rosa – Espinosa, Alberto Luis
- Síndicos: Escalante, Federico Walter – Díaz, Emilce Karina
✅FRENTE DE UNIDAD
- Vocales Activos: Corgnali, Regina Soledad – Cuesta, Osvaldo
- Vocales Pasivos: Carballo, Patricia Edith – Romero, Elba Raquel
- Síndicos: Espínola, María Celeste – Vera, Walter Leandro
✅AFILIADOS UNIDOS
- Vocales Activos: Romero Francisco Antonio – Marull, Mónica Angelica
- Síndicos: Villán, Lucero Soledad – Temperini, Daniel Ricardo Enrique