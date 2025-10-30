ARRANCARON LAS ELECCIONES EN EL INSSSEP: SE PODRÁ ELEGIR ENTRE 14 LISTAS

Desde las 8 de este jueves se habilitaron las urnas para que los afiliados del Insssep puedan comenzar la votación de los próximos vocales activos y pasivos, más síndico, quienes conformarán el futuro Directorio de la obra social por 4 años.

El sufragio está previsto que dure hasta las 18 horas, en todo el territorio provincial.

Para el viernes 2 de enero del 2026 está prevista la asunción de las autoridades electas, de acuerdo al cronograma electoral.

Un total de 104.634 afiliados activos y 46.491 pasivos están en condiciones de emitir su voto.

En total, fueron confirmadas por la junta electoral 14 listas, conformando un ampliado abanico para la elección de los afiliados.

DÓNDE VOTAR

Debes ingresar a https://padron.insssep.gob.ar/Consulta/Consulta

LAS LISTAS

✅AHORA VOZ AFILIADO

Vocales Activos: Avalos, Claudia Noemí – Toledo, Martin Fidel

Vocales Pasivos: Agüero, Raúl Modesto – Toledo, Martin Fidel

Síndicos: Pruncini, Hector Osvaldo – Ponce León, Gustavo Fabián

✅INSSSEP ES TUYO

Vocales Activos: Ríos, Joaquín Gabriel – Núñez, Clara

Vocales Pasivos: Vazquez, Nancy Miriam – Esquivel, Gumercindo

Síndicos: Toledo, Ana Maria – Farías, Karen Valeria

✅UNIDOS POR EL INSSSEP

Vocales Activos: Sánchez, Paola Patricia – Cabral, Laura Cecilia

Vocales Pasivos: Sotelo, Palmira Antonia – Cuenca, Carmen Beatriz

Síndicos: Gómez, Carlos Enrique – Monzón, Raúl Oscar

✅FUERZA Y UNIDAD POR INSSSEP

Vocales Activos: Duarte, Laura Nélida – Osuna, Tomás

Vocales Pasivos: Nuñez, Sergio Ramón – Escobar, Ricardo Rubén

Síndicos: Portal, Basilia Damiana – Gaona, Luis Alberto

✅POR SIEMPRE INSSSEP

Vocales Activos: Sisterna, Ángel Isidro – Gómez, Elba Beatriz

Vocales Pasivos: Ramírez, Sonia Viviana – Zweifel, Miguel Ángel

Síndicos: Gerez, Claudio Arnaldo – Vargas, Sandra Mabel

✅JUNTOS PARA CUMPLIR

Vocales Activos: Basualdo, Marcelo Cristian – Gómez, Jorge Damian

Vocales Pasivos: Herrera, Enrique Ernesto – Barrios, Sergio

Síndicos: Fernández, Carlos Ramón – Rey, Eliana Yamila

✅RECUPEREMOS INSSSEP

Vocales Activos: Montenegro, Pedro Miguel – Córdoba, Jorge Rubén

Vocales Pasivos: Rey, René Alberto – Ayala, Demetrio

Síndicos: Gómez, Héctor Marcelo – Sena, Erasmo Jorge Eduardo

✅FUERZA INSSSEP

Vocales Pasivos: Fernández, Liliana Mercedes – Vega, René Daniel

Síndicos: Torres, Graciela Alicia – Amarilla, Julio Argentino

✅AFILIADOS CON VOZ Y VOTO

Vocales Activos: Gómez, Walter – Gómez, Nanci Carolina

Vocales Pasivos: Foutel, Rosana – Luque, Roberto Carlos

Síndicos: Tello, Miriam Delfina – Hauptmann, Catalina Esther

✅INSSSEP PUEDE

Vocales Activos: Landriel, German Matías – Mercadin, Mariela

Vocales Pasivos: Troncozo, Griselda Wilma – Jacquet, Miriam Liliana

Síndicos: Galeano, Zulma – Romero, Fernando Javier

✅CUMPLIR Y HACER CUMPLIR

Vocales Activos: Cabral de Alarcón, Delia Alicia – Godoy, Liliana Ester

Vocales Pasivos: Mencía, Justo Orlando – Almirón, Pablo

Síndicos: Palacios, Silvia Verónica – Alarcón, Mario Samuel

✅GREMIOS PARA RECUPERAR EL INSSSEP

Vocales Activos: Aguilar, Walter Horacio – Báez, Diego Ernesto

Vocales Pasivos: Senof, Rosa – Espinosa, Alberto Luis

Síndicos: Escalante, Federico Walter – Díaz, Emilce Karina

✅FRENTE DE UNIDAD

Vocales Activos: Corgnali, Regina Soledad – Cuesta, Osvaldo

Vocales Pasivos: Carballo, Patricia Edith – Romero, Elba Raquel

Síndicos: Espínola, María Celeste – Vera, Walter Leandro

✅AFILIADOS UNIDOS