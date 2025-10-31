Armaron en una playa de Río de Janeiro un santuario por los policías caídos en el operativo contra Comando Vermelho

Río refuerza la seguridad para los turistas

En Copacabana, justo enfrente del mítico Copacabana Palace -226 habitaciones y 146 suites en 11.000 metros cuadrados, donde se alojaron desde Walt Disney y Albert Einstein hasta la princesa Diana y Paul Mc Cartney- Luciano usa la magia de sus 42 años de carioca para ofrecer excursiones por tierra, mar o aire.

El temor creció en las calles de Río y se palpa en un simple dato visual que transmite alivio e inquietud al mismo tiempo: desde este jueves hay más policía en las calles.

Tanta policía puede dar más seguridad, pero también más desconfianza. Hace crecer la idea de que algo puede pasar. La zona de las playas -Copacabana, Ipanema, Leblón, Barra- está blindada.

Una de las hipótesis acerca de cómo puede seguir el conflicto es que los narcos tomen represalias públicas. Este supuesto -por ahora, no más que eso- se basa en que el principal líder del Comando Vermelho que fueron a buscar el martes en una operación policial que terminó con más de 120 muertos está prófugo.

El aumento de la presencia policial se ve claro en esas cuatro camionetas de la Policía Militar que llegan del conurbano de Río, entran por la autopista hacia el centro y enfilan hacia el comando central, en dirección a la zona de playas. Tres de las camionetas son cubiertas. En la única que tiene la caja abierta se cuentan 12 policías con uniformes militares y armas largas. Parecen un grupo de elite.

En la Avenida Atlántica se ve el paso de patrulleros más discreto, pero sobre las calles paralelas, a cuatro o cinco cuadras de la playa, casi no hay plaza o espacio público donde no haya un par de móviles estacionados encima.

La Policía Militar tiene 40.000 efectivos en todo el estado, un tamaño equivalente a toda la Policía Federal argentina.