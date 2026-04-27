ARCA LE DARÁ DINERO A UN GRUPO DE MONOTRIBUTISTAS: A QUIÉNES Y LOS MOTIVOS

Quiénes pueden acceder al reintegro de ARCA y cómo se cobra

El llamado reintegro a cumplidores de la ARCA está dirigido a los monotributistas que pagaron en término cada cuota del monotributo durante los 12 meses del año dentro del Régimen Simplificado.

En estos casos, la devolución corresponde al equivalente al componente impositivo de una cuota mensual. En situaciones de inicio de actividad o períodos irregulares, el beneficio baja al 50%, siempre que se hayan abonado entre seis y once meses en tiempo y forma.

Un punto clave es el medio de pago: el reintegro solo aplica para quienes utilizaron débito automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Además, no hace falta realizar ningún trámite adicional, ya que la ARCA deposita el dinero de manera automática en el mismo método elegido para abonar el monotributo.

Según información oficial de la ARCA, las devoluciones suelen efectuarse en marzo. Sin embargo, en 2026 varios contribuyentes reportaron acreditaciones en abril, especialmente después de la segunda quincena.