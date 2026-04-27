ARCA LE DARÁ DINERO A UN GRUPO DE MONOTRIBUTISTAS: A QUIÉNES Y LOS MOTIVOS
La ARCA lanzó un beneficio para ciertos monotributistas del Régimen Simplificado. Quiénes pueden acceder y cómo funciona este incentivo fiscal.
Durante las últimas semanas, numerosos contribuyentes del monotributo vieron acreditado un reintegro de dinero en sus cuentas por parte de la ARCA. Lejos de tratarse de un error o de un pago aislado, este beneficio forma parte de un incentivo que el organismo otorga a quienes cumplen con determinadas condiciones dentro del Régimen Simplificado.
Quiénes reciben el «premio» por parte de ARCA
El beneficio impulsado por la ARCA apunta a reconocer a los monotributistas que cumplieron con todas sus obligaciones del monotributo sin atrasos durante 2025. En concreto, se trata de un reintegro que devuelve una parte de la cuota mensual, pero únicamente del componente impositivo, dejando afuera tanto el aporte jubilatorio como la obra social.
Esto implica que no todos los contribuyentes reciben el mismo monto, ya que la devolución depende directamente de la categoría en la que cada uno esté inscripto dentro del Régimen Simplificado, donde varían los valores del impuesto integrado.
Quiénes pueden acceder al reintegro de ARCA y cómo se cobra
El llamado reintegro a cumplidores de la ARCA está dirigido a los monotributistas que pagaron en término cada cuota del monotributo durante los 12 meses del año dentro del Régimen Simplificado.
En estos casos, la devolución corresponde al equivalente al componente impositivo de una cuota mensual. En situaciones de inicio de actividad o períodos irregulares, el beneficio baja al 50%, siempre que se hayan abonado entre seis y once meses en tiempo y forma.
Un punto clave es el medio de pago: el reintegro solo aplica para quienes utilizaron débito automático, ya sea en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Además, no hace falta realizar ningún trámite adicional, ya que la ARCA deposita el dinero de manera automática en el mismo método elegido para abonar el monotributo.
Según información oficial de la ARCA, las devoluciones suelen efectuarse en marzo. Sin embargo, en 2026 varios contribuyentes reportaron acreditaciones en abril, especialmente después de la segunda quincena.