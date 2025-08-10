ARCA: EL PASO A PASO PARA CONSULTAR TUS DEUDAS Y EVITAR EMBARGOS
Mantener deudas con este organismo puede generar serios inconvenientes en el futuro. Los detalles en la nota.
Los errores más comunes al pagar el monotributo
Pagar el monotributo a tiempo es clave para evitar inconvenientes en el futuro. Estos son los errores más comunes que comete cada contribuyente a la hora de pagar:
- Olvidar la fecha límite de pago.
- Retrasar el pago más allá del 20 puede generar multas al instante.
- No tener en cuenta que si el 20 es fin de semana o feriado, el vencimiento se traslada al próximo día hábil.
- No chequear si el pago fue aceptado. Algunos sistemas online pueden fallar y no registrar la transacción.
- Ignorar deudas pendientes puede acumular intereses y complicar la situación fiscal.
- Pagar en efectivo sin sumar los intereses por mora, que deben abonarse aparte.
- No actualizar la categoría del monotributo a tiempo, lo que puede traer sanciones y errores administrativos.
Cómo consultar la deuda con ARCA
Para consultar la deuda con ARCA, el usuario tiene dos opciones. La primera es descargar la app oficial en el móvil, disponible tanto para Android como para iOS. Una vez dentro, debe ingresar con la clave fiscal y el CUIT y dirigirse al apartado de «Deuda» para ver el total y el detalle.
La otra opción es entrar al sitio web oficial de ARCA, donde tiene que buscar la opción de “Consulta de deudas” o “Situación fiscal”. Allí tiene que entrar con el CUIT para ver todo el historial de las obligaciones pendientes actualizada