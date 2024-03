APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS: MILEI PRESENTÓ ANTE EL CONGRESO UN NUEVO PAQUETE DE LEYES «ANTICASTA»

A las 20 de este viernes 1 de marzo comenzó la asamblea legislativa, con Victoria Villarruel y Martín Menem a la cabeza. La vicepresidente abrió a las 20:02 la Asamblea Legislativa del Congreso, donde brindará su primer discurso el presidente Javier Milei para dejar inaugurado el 142 período de sesiones ordinarias.

Cabe resaltar que Milei rompió la tradición de abrir las sesiones al mediodía y comenzó su discurso a las 21. «En lo que es posiblemente es el momento económico más crítico de la historia luego de más de 100 años de insistir con un sistema empobrecedor y habiendo olvidado las ideas que hicieron grandes nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgia de gasto público», comenzó Javier Milei.

En relación a la inflación espetó: «Durante la primera semana de diciembre la inflación corría y para aquellos que dicen que estos son números de fantasía, la inflación del 52% mayorista implicaba una inflación anual del 17mil%. Números que cuadraban con el sobrante monetario y los pasivos del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímetro para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán», con un contundente remate del «no la ven».

El mandatario dijo que los datos de la herencia que recibió su Gobierno «son públicos» y mencionó, entre ellos, «5 por ciento de déficit fiscal en el Tesoro» y «un total de 15 puntos de déficit consolidado». «Reservas netas negativas en el Banco Central» y «precios de servicios reprimidos», son otros de los datos que el Presidente mencionó.

Asimismo, fue tajante respecto a «la herencia recibida». «Esta tragedia de la pobreza que se multiplicó en los últimos días se le suman deudas sociales y problemas profundos, una sociedad con record de indigencias y que nunca repartio tanta asistencia social como ahora. Funciona como botín de guerra que les roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que las producen».

El presidente Javier Milei afirmó hoy que su Gobierno heredó una crisis «que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad» y consideró que «el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido» es que «cerca el 60% los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza».

«Para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por eso la tan mentada frase de «combatiendo al capital» atenta contra la inversión», dijo.

Además, criticó: «Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atados a una fórmula que quisimos cambiar porque pulverizan sus ingresos en un régimen de alta inflación a causa del Gobierno pasado y si no fuera por la recomposición discrecional que estamos llevando adelante hubieran tenido una pérdida del 40% de poder adquisitivo».

Asimismo, ratificó hoy su política de motosierra al afirmar que recibió un Estado sobredimensionado «que hace todo y todo lo hace mal». En este sentido, consideró que «a mayor Estado presente, mayor despilfarro y menor bienestar para los argentinos de bien».

SALUD

En materia de salud, líder libertario afirmó en su alocución que es «un sistema empujado a la crisis de desabastecimiento por la política comercial irresponsable del gobierno anterior que dejo a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y en particular de médicos especiales como los oncológicos».

«Todo esto en el medio de la farsa del Estado te cuida durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos de verdad, mientras que tuvimos 130 mil con el dolor enorme que eso significa». Esta línea final fue una contundente crítica a la gestión de Alberto Fernández.

LEYES «ANTICASTA»

A poco de finalizar su alocución, el Presidente anunció que enviará al Congreso un paquete de leyes «anticasta», entre los cuales comprende puntos troncales como: «Eliminación de la jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente; obligaremos a los sindicatos a elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral que limitará los mandatos a cuatro años y establecerá un tope de una sola reelección».

«Vamos a terminar con esa locura de imponerle esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años», espetó.

También agregó: «Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse en elecciones nacionales. Todo ex funcionario con condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción perderá cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario».