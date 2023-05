«APARECE LA GENTE DE DERECHOS HUMANOS Y AL OTRO DÍA LO LARGAN»: LA BRONCA DEL DUEÑO DEL KIOSCO ASALTADO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Cristian Raris, dueño del maxikiosko «Lo de Toto», expresó su malestar y enojo ante los constantes hechos de inseguridad que vive en su negocio. «Contando desde enero, es el quinto episodio de esta característica que vivimos» , explicó. Además, dijo «conocer quiénes son» y acusó a la policía de «hablar con ellos y saludarlos».

Durante la jornada se dieron a conocer registros fílmicos que mostraban como un joven de 21 años, identificado como «Yago» Romero asaltaba el comercio del que es dueño. «Son siempre dos grupos. Este que agarraron hoy y hay otros dos que están todos los días haciendo de trapito en una reconocida pizzería de la zona «, explicó Raris. Luego comentó que no es la primera vez que sufre un hecho de inseguridad: «Ya lo hicieron muchas veces roban los reflectores, sillas, nos roban helados y un montón de cosas más».

Luego relató lo que sintió cuando vio el video del suceso: «Cuando vi el video me descompuse porque no podía creer con la violencia que entraron y por el bienestar del cajero».

Lo más llamativo de lo que cuenta Raris es la respuesta que recibió en la Comisaría Segunda, lugar al que acudió para reclamar las razones por la cual Romero estaba libre si ya había sido apresado por el anterior robo .

«Al llegar pregunto por la situación y una policía que estaba atendiendo me dijo que ‘ellos ya había hecho su trabajo, que es apresarlo’». Luego agregó algo aún más impactante: «Me dijeron que estas personas entran a la cárcel y que luego el fiscal los libera porque aparece la gente de Derechos Humanos a hacer quilombo y los tienen que largar» .

En ese momento, Raris confesó «haber perdido los estribos». «Ahí me saqué y le pregunte si yo y mi gente que trabaja todo el día no tenemos los mismo derechos que estas lacras de mierda»

En horas de la siesta, la Policía informó que Romero había sido capturado en el barrio San Andrés, de todas maneras, esto no genera tranquilidad en Raris. «Te apuesto lo que quieras que la semana que viene está afuera de nuevo» , comenzó. «Todo el mundo sabe quién es, vive a dos cuadras de mi local. A veces paso y la policía está hablando con él, saludándolo, como si no pasara nada», agregó.

«No podemos estar tranquilos, no podemos vivir en paz, no me importan las cosas materiales por que se recuperan, mi miedo es que la violencia escale y alguien salga lastimado «, concluyó.

