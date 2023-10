APA: ALERTA AMARILLA POR TORMENTAS A PARTIR DE LA NOCHE DE ESTE VIERNES

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

El Este provincial se encuentra bajo alerta amarilla por tormentas fuertes que podrían estar acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica.



La Administración Provincial del Agua (APA) alertó que, a partir de la noche de este viernes, se esperan tormentas de variada intensidad en el Este provincial. Por ello insta a la población a tomar los cuidados necesarios y recuerda las líneas de comunicación y contacto ante contingencias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por tormentas fuertes desde esta noche, hasta la mañana del sábado inclusive, principalmente para el sector Este del territorio chaqueño. La misma abarca a los departamentos Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.

El informe indica que el área será afectada por tormentas fuertes, acompañadas por ocasional caída de granizo, ráfagas fuertes, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre los 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Ante ello, el SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan el escurrimiento del agua; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Líneas de comunicación

Las líneas de comunicación ante cualquier eventualidad son: Bomberos: 100; Emergencia Médica: 107; Sistema Policial: 911; Defensa Civil: 103; APA: 362 4419990; Asistencia Social: 362 402-4802; Secheep: 364-437-7044; MIRAME: 0800-888-6472.

