ANUNCIARON UN AUMENTO DEL 42% EN LAS BECAS PROGRESAR

Los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, anunciaron hoy un aumento del 42% de las becas Progresar a partir de este mes, tras acordar con el Banco Mundial un desembolso de US$ 300 millones, según se informó oficialmente.

Ambos funcionarios del Gobierno Nacional se encuentran en Estados Unidos, para participar de las Reuniones de Primavera 2023 del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

En este marco, Massa sostuvo que «las Becas Progresar aumentarán un 42% gracias al desembolso de US$ 300 millones que acordamos con el Banco Mundial, lo que nos permitirá seguir fortaleciendo las trayectorias educativas al elevar a 12.780 pesos el monto que reciben 1.700.000 jóvenes», afirmaron.

En esta línea, remarcó que «este acuerdo que alcanzamos con el ministro de Educación Jaime Perczyk y la directora ejecutiva por Argentina y el Cono Sur, Cecilia Nahón, es clave para que el Estado garantice el ingreso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes de todos los niveles».

«El Progresar tiene como objetivo garantizar el derecho a la educación de las chicas y los chicos de nuestro país, para que terminen sus estudios y puedan desarrollarse profesionalmente», explicó por su parte Perczyk, y destacó que «para hacer una Argentina más justa y federal es necesario una educación pública de calidad y nosotros, como Estado, somos los primeros responsables de que las y los estudiantes estén en la escuela, recuperen aprendizajes, terminen sus estudios, vayan a la universidad o puedan realizar cursos de formación profesional».

Asimismo, Perczyk detalló que el aumento en la beca Progresar «será de 3.780 pesos en abril, por lo que pasará de 9.000 a 12.780 pesos para los 1,7 millones de beneficiarios».

Progresar es el programa implementado por el Gobierno nacional para fortalecer el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes; promover la finalización de la educación obligatoria y fomentar la educación superior y cursos de formación profesional.

En diciembre de 2021 el programa se amplió para incluir a las y los estudiantes de 16 y 17 años. Contempla, además, poblaciones priorizadas para las cuales varían los requisitos de edad. Cuenta con 4 tipos de beca: Progresar Obligatorio (que incluye la línea 16 y 17), Progresar Superior, Progresar Enfermería y Progresar Trabajo. El Nivel Obligatorio concentra la mayor cantidad de titulares con 924.484 (54,46 %) y luego lo siguen el Nivel Superior y Enfermería, que distinguen Nivel Universitario (con 412.120, 24,28 %) y Nivel No Universitario (con 270.079, 15,91 %).

Perczyk y Massa se reunieron hoy en Washington con la Directora Ejecutiva por Argentina y el Cono Sur en el Grupo Banco Mundial, Cecilia Nahón, tras el encuentro que la semana pasada habían mantenido el país con funcionarios del organismo multilateral de crédito.

Fuente: Télam

