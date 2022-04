ANUNCIAN QUE EVALUNA Y CAMILO YA SE CONVIRTIERON EN PADRES

Según trascendió, nació Índigo, la primera hija de la pareja. Hasta el momento, ninguno de los miembros de la familia Montaner se pronunció al respecto.

La familia Montaner está de festejo, ya que según trascendió en medios internacionales, Evaluna y Camilo se habrían convertido en padres de una niña, a quien llamaron Índigo, tal como nombraron al videoclip en donde comunicaron la noticia del embarazo.

Hasta el momento, ninguno de los miembros de clan confirmó la feliz noticia, porque según publicó la cuenta de Twitter Coma News, «la exclusiva está pactada con una famosa revista».

El pasado 31 de marzo, Ricardo Montaner dijo que su nieto, del cual hasta entonces no se conocía el sexo, nacería en su casa, con ayuda de una partera, en vez de ir a un hospital.

“Va a nacer en casa, va nacer a través de una partera como nací yo hace 60 y pico. Va nacer de forma muy natural, probablemente en agua, lo van a decidir creo que en el momento”, contó el cantante quien, semanas atrás, habría revelado que su nieto nacerá este mes.

Evaluna confesó que no tenía un buen diagnóstico para quedar embarazada

“Los médicos me dijeron un millón de veces que no podría tener hijos”, había advertido la cantante, debido a sus hormonas y «por otras cosas que no estaban bien». Sin embargo, “empezamos a intentar por un poco de tiempo y sucedió. Y me encanta que suceda siempre al tiempo que tiene que suceder. Dios es tan fiel en tu vida y en la nuestra”, aseguró.

