ANSES: LAS CLAVES IMPORTANTES PARA EL PROGRAMA HOGAR EN ABRIL DE 2025

Los beneficiarios del Programa Hogar

El Programa Hogar está diseñado para beneficiar a las familias que no tienen acceso a la red de gas natural y cuyos ingresos no superen ciertos límites. Ningún miembro del grupo familiar debe tener un servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas. Además, los ingresos del hogar no deben exceder los dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM). En caso de que haya una persona con discapacidad en el hogar, el límite de ingresos se eleva a tres SMVM.

En provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones (Buenos Aires), el límite de ingresos es de 2,8 SMVM. Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el tope asciende a 4,2 SMVM.

Los requisitos para acceder al Programa Hogar

Para continuar recibiendo el subsidio del Programa Hogar, los hogares deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No contar con una conexión a la red de gas natural ni estar inscripto en la Tarifa Social de Gas .

ni estar inscripto en la . Ingresos familiares inferiores a 2 SMVM o, en el caso de monotributistas, hasta la categoría C .

o, en el caso de monotributistas, hasta la . En hogares con una persona con discapacidad, el límite de ingresos se amplía a 3 SMVM o hasta la categoría D del monotributo.

La manera de acceder al Programa Hogar

Los que necesiten tramitar el subsidio por primera vez o regularizar su situación pueden hacerlo mediante estas opciones:

Opción virtual:

Ingresar al sitio web de ANSES y completar la solicitud en la sección Mi ANSES .

y completar la solicitud en la sección . Contar con una Clave de la Seguridad Social , que puede gestionarse online.

, que puede gestionarse online. Para obtener el formulario de inscripción, enviar un correo a inscripcionph@mecon.gob.ar.

Opción presencial: